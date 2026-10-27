Esposa de Cuauhtémoc Blanco habría sido detenida en un aeropuerto de Nueva York: fuentes

Natalia Rezende Moreira, expresidenta del DIF Morelos y esposa del diputado federal de Morena Cuauhtémoc Blanco, habría sido interceptada hace un par de semanas en un aeropuerto de Nueva York por llevar una fuerte suma de dinero en efectivo, de acuerdo con fuentes anónimas consultadas este 27 de octubre.

El relato se atribuye a "fuentes cercanas al entorno de Blanco Bravo", a fuentes del Congreso de la Unión y a fuentes de Morena. Hasta ahora no hay un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), un registro judicial o un documento oficial que confirme los hechos.

¿Qué se sabe sobre la supuesta detención de Rezende Moreira?

Según las fuentes, Rezende habría explicado que el dinero estaba destinado a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece desde hace varios años. Esa versión tampoco está confirmada, y no se identifica a la iglesia ni al aeropuerto específico donde ocurrió el incidente, solo uno de los principales de la ciudad.

De acuerdo con ese relato, la revisión habría derivado en una inspección secundaria y la CBP determinó que Rezende no era admisible en ese momento, por lo que habría regresado a México. No se precisa la fecha exacta ni el monto que llevaba, y no hay constancia de una detención formal ni de un proceso penal.

En Estados Unidos, transportar más de 10 mil dólares en efectivo no es un delito por sí mismo, pero es obligatorio declarar esa cantidad ante la CBP. Omitirlo puede dar lugar a la incautación del dinero y a consecuencias migratorias.

Fuentes de Morena señalaron que el episodio habría derivado en la revocación de su visa estadounidense, una medida que ninguna autoridad ha confirmado. Blanco, según las fuentes del Congreso, fue notificado y realizó gestiones para conseguir su liberación.

De acuerdo con la fuentes, consultado por teléfono, el legislador atendió la llamada, calificó la información como "un invento" y se negó a responder preguntas. Tampoco contestó un mensaje por WhatsApp.

Los antecedentes que rodean a la pareja

El caso llega después de que en marzo de 2025 circulara un video, presuntamente grabado en 2022, en el que Rezende pide ayuda a los escoltas del entonces gobernador de Morelos tras decir que su esposo la había agredido. La grabación no ha sido verificada de forma independiente.

"Acabo de ser agredida brutalmente por mi esposo. Cuando pido apoyo, nunca me lo brindan", dice la mujer en la grabación.

Rezende, modelo brasileña, se casó con Blanco el 20 de junio de 2015 y tienen tres hijos. Encabezó el DIF Morelos durante la administración de Blanco como gobernador, que terminó el 30 de septiembre de 2024.

Blanco es diputado federal de Morena y fue gobernador de Morelos, por lo que su entorno familiar despierta interés público. Cualquier señalamiento sobre su entorno familiar corresponde a versiones de fuentes y no constituye una sentencia ni una acusación formal por parte de una autoridad, y mientras no se presente evidencia rige la presunción de inocencia.