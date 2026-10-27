"Que nadie se entrometa" en Venezuela, advierte presidenta tras regreso de Machado

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió el martes a "sectores radicales" que no se entrometan en la "estabilidad" del país, al iniciar una gira regional poco después del regreso de la líder opositora María Corina Machado.

La premio Nobel de la Paz estaba en el exilio desde diciembre de 2025, cuando salió del país para recibir el galardón. El domingo apareció de forma sorpresiva en Barquisimeto, en el occidente.

Desde ahí recorrió unos 400 kilómetros por tierra hasta Caracas, acompañada de miles de seguidores que se volcaron a las calles a recibirla.

Machado vuelve del exilio y cruza el país

Durante el trayecto, muchos de sus partidarios exigían la convocatoria de elecciones presidenciales tras la caída de Nicolás Maduro, cuya controvertida reelección en 2024 dejó una ola de represión con 28 muertos y más de 2 mil 400 detenidos.

Este martes, Rodríguez comenzó una gira por los mismos estados por los que pasó Machado. La mandataria interina calificó de "show" el multitudinario recorrido.

"Que nadie se entrometa" en el proceso para preservar "la tranquilidad", "estabilidad" y "crecimiento económico" del país, dijo Rodríguez sin mencionar directamente a Machado, ante una multitud en el estado Aragua, vecino de Caracas.

"Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, yo sé que hay quienes hacen malabarismos, todo tipo de show por el poder", agregó la presidenta interina.

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington tras la captura del izquierdista Nicolás Maduro en enero. Una multitud le coreaba "¡Delcy avanza, tú tienes mi confianza!", y la mandataria bailaba, saltaba y cantaba, algo poco habitual en ella, según imágenes de la televisión estatal.

"Yo aspiro que sectores radicales abandonen para siempre la violencia", indicó Rodríguez al cuestionar las protestas que brotan en el país por los constantes racionamientos eléctricos.