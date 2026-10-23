Delcy Rodríguez recibe a representantes del diálogo nacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores a los representantes del Gobierno y de la oposición que participan en el proceso de diálogo nacional, para conocer los avances del tercer ciclo de negociaciones.

En la reunión participaron el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, quienes encabezan las delegaciones. Ambos presentaron los resultados del ciclo concluido el miércoles, tras seis jornadas de trabajo, dos sesiones plenarias y quince reuniones.

El encuentro se da en el marco del proceso iniciado en agosto y representa la continuidad de la interlocución directa entre las partes para una agenda conjunta de reformas.

Durante la reunión, Rodríguez respaldó los compromisos alcanzados en materia de garantías políticas, reforma judicial y recuperación económica y social, y destacó la importancia del diálogo para construir consensos. La próxima ronda está prevista para noviembre.

Excélsior

Garantías políticas y reforma judicial

Entre los acuerdos figura la revisión de cuatro leyes vinculadas al ejercicio de los derechos políticos, las inhabilitaciones y la lucha contra el terrorismo, con el objetivo de examinar modificaciones para ampliar garantías de participación.

También se avanzó en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como parte de ese proceso, la Asamblea Nacional juramentó el Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, encargado de la selección de nuevos magistrados.

Otro punto fue la propuesta de crear una Defensoría de garantías políticas y participación ciudadana. En materia de libertad de expresión, las delegaciones señalaron avances en el levantamiento de restricciones a medios y plantearon la actualización de concesiones del espectro radioeléctrico.

Acuerdo sobre oro venezolano

En el plano económico, se acordó conformar una delegación paritaria del Gobierno y la oposición para realizar gestiones ante el Reino Unido para recuperar las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.

La agenda incluye además temas de servicios públicos, salud, educación, ingresos y condiciones de vida.

La cuarta ronda de conversaciones está programada del 11 al 15 de noviembre, para dar seguimiento a las reformas pendientes.