‘Estoy aquí, con ustedes’, María Corina Machado regresa a Venezuela tras una operación diplomática

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, regresó a Venezuela este domingo 25 de octubre, después de permanecer fuera del país desde diciembre de 2025. Su retorno fue confirmado por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, mientras imágenes difundidas por su equipo mostraron a la dirigente junto a simpatizantes en una iglesia del estado Lara.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en su cuenta de X, en un mensaje con el que anunció su presencia en territorio venezolano. La frase marcó su primera confirmación pública del regreso, aunque la opositora no detalló cómo ingresó al país ni las circunstancias de su llegada.

Tras anunciar su regreso, Machado fue vista en el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, estado Lara, donde saludó y abrazó a seguidores de su partido, Vente Venezuela, durante una celebración religiosa.

Las imágenes de la dirigente fueron difundidas por su equipo de comunicación. La reaparición se produjo después de casi diez meses fuera de Venezuela, periodo durante el cual permaneció en el extranjero tras salir del país en diciembre de 2025 para recibir el Nobel de la Paz en Oslo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente todos los detalles de su traslado ni las condiciones en las que volvió a territorio venezolano.

Edmundo González confirma el regreso de Machado

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia confirmó la noticia mediante una publicación en la misma red social y destacó la relevancia política del retorno de Machado.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, expresó González Urrutia.

El excandidato presidencial también adelantó que espera regresar al país próximamente. “Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad”, escribió.

González Urrutia permanece fuera de Venezuela desde septiembre de 2024. Su regreso, según sus propias declaraciones, también forma parte de sus planes políticos, aunque no precisó una fecha.

Los intentos de regreso y la salida de Venezuela en 2025

Antes de volver, Machado había manifestado en distintas ocasiones su intención de regresar para continuar su actividad política. En septiembre, su equipo aseguró que la dirigente había enfrentado al menos siete impedimentos en sus intentos de retorno, mediante rutas marítimas, vuelos comerciales, vuelos privados y traslados terrestres.

En uno de los comunicados atribuidos a su equipo se afirmó que se le había impedido salir de Panamá por vía aérea. Esas dificultades fueron denunciadas por sus colaboradores, aunque no se han divulgado todos los detalles de cada intento.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025, después de permanecer durante meses en la clandestinidad. Su situación estuvo vinculada a las tensiones políticas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.