La Mansión Winchester: pasillos sin salida y fantasmas

SAN JOSÉ, California.— La laberíntica Mansión Winchester es uno de los edificios embrujados más célebres de Estados Unidos. Según la leyenda fue construida a lo largo de casi 40 años bajo las instrucciones de gente muerta.

Fue proyectada y edificada por Sarah Winchester, la viuda de un empresario armero, con la millonaria fortuna que heredó, pero bajo la consigna de protegerse de los espíritus de las personas cuyas vidas fueron cegadas precisamente por los rifles Winchester.

La mansión con 160 habitaciones de estilo victoriano forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos y del California Historical Landmark. Está localizada en el centro de la ciudad californiana de San José, al sur de San Francisco.

La casa es, literalmente, un nudo. Sus pasillos son tan complejos que sus cuidadores piden seguir las flechas y no desviar la ruta, porque se han dado casos de gente que se ha perdido en la mansión.

Su arquitectura viaja desde el gótico hasta el surrealismo, con escaleras desniveladas o que llevan a ninguna parte, diferencias en la altura del techo o en el ancho de pasillos, puertas, ventanas, patios, estancias y paredes divergentes, pero también rincones sombríos.

Hay espacios en proceso de construcción. Andrés Guardiola

Entre las sombras de sus muros interiores que derraman melancolía, quienes pasan sus horas ahí narran historias extraordinarias y lúgubres, inexplicables en este plano existencial.

La imagen translúcida de una mujer, ataviada con ropas del siglo XIX, se pasea con un candil en una de las secciones de la casa, de acuerdo con una de las guías de la mansión.

“Ya no me da miedo. Llevo más de 20 años trabajando aquí. Pero que no me de miedo no significa que me deje de sorprender. No sé a quién pertenezca ese fantasma, pero te puedo decir que es apacible y tal vez no se ha dado cuenta de que está del otro lado… O de que yo estoy aquí, viéndola en este lado”.

Pero algunos veladores sostienen que las visiones que han tenido, han sido sombrías e incluso violentas.

¿Fantasma o guía? Andrés Guardiola

Y aunque la residencia ya está rodeada de edificios de departamentos, centros comerciales, amplias avenidas y un freeway, la sensación para quien entra a la Mansión Winchester suele ser de opresión y frío.

Una historia tétrica

Sarah Winchester fue esposa del fabricante de rifles William Wirt Winchester, con quien estuvo casada durante 19 años, hasta que enviudó en 1881. Su hija pequeña también había muerto. Acongojada por las desgracias, consultó a una médium. La prestidigitadora le advirtió que pesaba sobre de ella una maldición, resultado de las muertes ocasionadas por las armas creadas por su marido, y para atenuarla, debía mudarse al oeste, por lo que se marchó desde Connecticut hasta California.

Vecinos inquietos tiene la mansión. Andrés Guardiola

Ahí, en San José, lo que era una granja derivó en una enorme mansión por instrucciones de la médium. Sarah Winchester supervisó durante 38 años la construcción diaria y obsesiva del inmueble, bajo sus conocimientos empíricos, aunque, según se dice, eran los mismos espíritus que la atormentaban quienes la conducían en su propósito.

Hoy la Mansión Winchester es básicamente una atracción. Es un paseo para estudiantes que persiguen alguna emoción, y para turistas que buscan algo qué contar a sus amigos y familiares. Pero hay quienes toman en serio la historia, tratando de encontrar espíritus o experiencias paranormales.