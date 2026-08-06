Manifestantes se enfrentan a policía en Argentina por proyecto de ley a favor de propiedad privada

Miles de personas marcharon en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.

La fuerza pública dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.

Previamente, el gobierno debió retirar de la iniciativa un polémico punto que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.

Aun así, las manifestantes se movilizaron. "Yo quiero que caiga la ley completa", dijo Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.

Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, "casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas".

Los manifestantes aseguran que el proyecto d eley solo beneficia a las empresas y reduce el poder del Estados argentino. AFP

La patria no se vende: protestantes

La iniciativa que comenzó a debatirse en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos 'express' y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.

Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.

"La patria no se vende" fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.

El denominado proyecto de "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada" llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.

El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la actual ley, vigente desde 2011, desalienta inversiones.

La norma limita al 15 por ciento la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y a cada municipio individualmente.

El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25 por ciento y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.

Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenece a extranjeros.

Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15 por ciento de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones llega al 80 por ciento.

Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio.

La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.

Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar desalojos por impagos de alquiler.

También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.