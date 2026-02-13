Suspenden con goce de sueldo a profesor universitario tras agredir a periodista en Ohio

Un altercado físico entre un profesor asistente y un periodista independiente dentro del campus de la Universidad Estatal de Ohio (OSU) ha generado un amplio debate sobre libertad de prensa, protocolos institucionales y seguridad universitaria.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 9 de febrero de 2026 en un pasillo del edificio Smith Laboratory, poco después de concluir una clase abierta al público.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y reportes de prensa, el periodista independiente Michael Newman, colaborador temporal del medio local The Rooster, intentó acercarse al expresidente de la universidad, E. Gordon Gee, para formularle una pregunta mientras este abandonaba el aula.

El momento del incidente

La clase había sido impartida por el profesor asistente Luke Perez, académico especializado en ética de guerra y libertad religiosa, quien se encontraba en el lugar cuando Newman comenzó a grabar en el pasillo.

Las imágenes muestran que, al percatarse de la grabación, Perez interceptó al periodista y le bloqueó el paso en el corredor, lo que dio inicio a un intercambio verbal.

En el video se observa cómo el profesor golpea o aparta la cámara del reportero y posteriormente lo empuja, provocando que Newman pierda el equilibrio y caiga al suelo.

Durante el forcejeo se escucha a Newman afirmar que no tenía intención de agredir a nadie, mientras Perez le recrimina que no le colocara la cámara frente al rostro.

Respuesta institucional y proceso en curso

Tras el incidente, la universidad informó que Perez fue colocado en licencia administrativa con goce de sueldo mientras se desarrolla una revisión interna para esclarecer lo sucedido.

Un portavoz institucional calificó el altercado como “muy preocupante” y reiteró el compromiso de la universidad con la seguridad de estudiantes, docentes y visitantes, incluidos los medios de comunicación.

La Policía de la Universidad Estatal de Ohio confirmó que mantiene una investigación abierta para determinar si procede alguna acción adicional, aunque hasta el momento no se han anunciado cargos penales formales.

Newman, por su parte, declaró a medios locales que presentó un reporte ante el Departamento de Seguridad Pública y que sufrió lesiones compatibles con un esguince cervical tras la caída.

Debate sobre acceso y libertad de expresión

El motivo exacto de la pregunta que el periodista buscaba formular no ha sido confirmado de manera oficial. Algunas versiones señalan que pretendía abordar a Gee sobre temas relacionados con la deuda estudiantil, mientras que otras apuntan a controversias institucionales recientes.

Esta divergencia ha contribuido a un debate más amplio sobre el derecho de los periodistas a realizar preguntas en espacios universitarios y los límites frente a entrevistas no programadas.

Organizaciones vinculadas a la libertad de prensa han pedido claridad en los protocolos de acceso a eventos abiertos al público, al advertir que el uso de la fuerza contra un comunicador puede sentar un precedente delicado.

En paralelo, sectores académicos han señalado la importancia de equilibrar la libertad de expresión con la seguridad en el campus y el respeto a los espacios de enseñanza.

El caso continúa bajo investigación, mientras la comunidad universitaria y mediática sigue atenta a los resultados oficiales que permitan esclarecer responsabilidades y evitar episodios similares en el futuro.

