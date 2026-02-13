Hombre armado con cuchillo enfrenta a gendarme en el Arco del Triunfo de París | VIDEO

Un hombre armado con un cuchillo intentó atacar a un gendarme en el Arco del Triunfo de París la tarde del jueves, justo en el momento del reencendido de la llama del Soldado Desconocido. El hecho ocurrió poco después de las 18:00 horas y generó alarma entre los presentes.

Según medios locales, el agresor fue reducido por un segundo agente que utilizó su arma reglamentaria. El atacante recibió disparos y quedó gravemente herido.

Un hombre armado con cuchillo intentó atacar a un gendarme en el Arco del Triunfo de París; fue reducido y trasladado en estado crítico. AFP

Estado del sospechoso

El hombre fue atendido de inmediato por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital en estado crítico. Hasta el momento no se ha informado de más heridos relacionados con el ataque.

La Fiscalía Antiterrorista de Francia anunció que asumió la investigación preliminar del caso, lo que refleja la gravedad con la que las autoridades consideran este tipo de incidentes en lugares emblemáticos de la capital francesa.

Medidas de seguridad

Como medida preventiva, la empresa pública de transportes de París (RATP) informó el cierre de la estación Charles-de-Gaulle-Étoile, por la que transitan dos líneas de metro y una de trenes de cercanías. La decisión busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras se desarrollan las investigaciones.

La investigación en manos de la Fiscalía Antiterrorista determinará las motivaciones del sospechoso y si existen vínculos con redes extremistas. Mientras tanto, París refuerza su vigilancia en espacios públicos y mantiene la atención sobre posibles amenazas en lugares de gran concurrencia.

Con información de AFP.