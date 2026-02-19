Maestra muere en accidente provocado por inmigrante que huía del ICE en Georgia

Un accidente ocurrido en las afueras de Savannah, Georgia, dejó como saldo la muerte de la maestra Linda Davis, profesora de educación especial. El responsable fue identificado como Oscar Vásquez López, inmigrante guatemalteco de 38 años, quien intentaba escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que buscaban ejecutar una orden de deportación emitida en 2024.

De acuerdo con el reporte oficial, Vásquez López inicialmente se detuvo cuando los agentes activaron sirenas y luces, pero volvió a arrancar al acercarse los oficiales. En su huida realizó un giro en U, se pasó un semáforo en rojo y terminó impactando contra otro vehículo, provocando el fatal desenlace.

Cámaras captan la persecución

Imágenes de seguridad instaladas en la zona muestran una camioneta circulando a gran velocidad cerca de la escuela Herman W. Hesse K-8, seguida segundos después por vehículos con luces de emergencia. El choque ocurrió a menos de un kilómetro del plantel, justo cuando la maestra Davis se dirigía a su jornada laboral.

Las autoridades educativas identificaron a la víctima como Linda Davis, reconocida por su compromiso con los estudiantes de educación especial. En un comunicado, el distrito escolar destacó:

Dedicó su carrera a asegurarse de que cada niño se sintiera apoyado, valorado y capaz de tener éxito. Su amabilidad, paciencia y entusiasmo crearon un ambiente acogedor para sus alumnos e inspiraron a quienes la rodeaban”

El fallecimiento de Davis ha generado conmoción en la comunidad escolar, que la recuerda como una docente entregada y fundamental en la formación de generaciones de estudiantes.

Situación legal del acusado

El martes, Vásquez López permanecía bajo custodia y enfrentaba cargos por homicidio vehicular, conducción temeraria y manejar sin licencia válida. ICE precisó que el inmigrante no tenía otros antecedentes penales, pero insistió en que los agentes actuaban para cumplir la orden de deportación vigente.

El defensor público que representa al acusado declaró: