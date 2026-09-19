Israel avanza plan y licita más de 2 mil viviendas que dividirían Cisjordania

El Ministerio de Construcción y Vivienda de Israel publicó una nueva licitación para levantar 2 mil 167 viviendas junto al asentamiento de Maale Adumim, dentro del controvertido proyecto colono conocido como E1. El plan busca separar el norte y el sur de Cisjordania ocupada.

Las ofertas podrán presentarse desde el 25 de octubre, dos días antes de las elecciones parlamentarias israelíes, hasta el 21 de diciembre. La ONG israelí Ir Amim advirtió sobre el momento elegido para abrir el proceso.

Un proyecto que suma ya 3 mil 401 viviendas aprobadas

"La nueva fecha subraya la determinación del Gobierno de impulsar el proyecto del asentamiento E1 con toda su fuerza y crear una realidad cada vez más irreversible sobre el terreno antes de las elecciones", denunció Ir Amim en un comunicado.

Esta licitación se suma a otra de mil 234 viviendas anunciada en agosto, con lo que el proyecto acumula 3 mil 401 unidades residenciales autorizadas en poco más de un año.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ultranacionalista de la coalición de gobierno, había respaldado la construcción al afirmar que el plan "prácticamente entierra la ilusión de los dos Estados" al dividir el territorio palestino.

Con la construcción proyectada en 12 kilómetros cuadrados al este de Jerusalén, Israel separaría esa ciudad del resto de Cisjordania y desplazaría a comunidades beduinas palestinas, entre ellas Khan al-Ahmar, de sus tierras actuales.

El proyecto E1 ha sido congelado en varias ocasiones desde su formulación original en la década de 1990, ante la presión de sucesivas administraciones estadounidenses, que lo consideraban un obstáculo definitivo para cualquier negociación de paz en la región.

La Unión Europea exige frenar la construcción

La Unión Europea, a través de su alta representante de Política Exterior, Kaja Kallas, calificó los asentamientos israelíes como "ilegales según el derecho internacional" y exigió a Israel "retirar la licitación" y detener el proyecto E1.

La exigencia de Bruselas se apoya en la opinión consultiva que la Corte Internacional de Justicia emitió en julio de 2024, la cual calificó de ilegal la presencia israelí prolongada en los territorios ocupados palestinos. La opinión, solicitada por la Asamblea General de la ONU, concluyó que la ocupación de Cisjordania debe finalizar "lo antes posible" y que los asentamientos deben desmantelarse.

Un representante del presidente palestino, Mahmud Abás, condenó la licitación por violar el derecho internacional. Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, Italia, Países Bajos y Noruega anunciaron este mes, en un comunicado conjunto, sanciones y restricciones comerciales contra los asentamientos de Cisjordania.

La organización israelí Peace Now ha señalado en informes previos que la consolidación del área E1 imposibilitaría la continuidad territorial necesaria para un futuro Estado palestino, al fragmentar el corredor entre Belén, Jerusalén Este y Ramala.

La Oficina del Primer Ministro israelí no respondió de inmediato a solicitudes de comentario sobre la licitación, mientras el Gobierno mantiene su calendario de construcción pese al rechazo expresado por sus aliados occidentales.