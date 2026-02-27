¿Macron contra Bruselas? Francia critica aplicar el acuerdo UE-Mercosur sin aval del Parlamento

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó su malestar por lo que calificó como una “mala sorpresa”: la decisión de la Comisión Europea de activar de forma provisional el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, pese a que el Parlamento Europeo ha recurrido el texto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Durante una comparecencia en París junto al primer ministro esloveno, Robert Golob, el mandatario francés sostuvo que Bruselas optó por avanzar “de manera unilateral”, sin esperar a que el Parlamento vote formalmente el acuerdo ni a que el TJUE se pronuncie.

Macron se presenta en una rueda de prensa tras cuestionar la decisión de la Comisión Europea. Getty Images

Ante esto, dijo que la decisión implica asumir una “responsabilidad muy pesada”, especialmente cuando algunos países sudamericanos aún no han completado sus procesos internos de ratificación.

Preocupación por los agricultores y la soberanía institucional

Uno de los ejes centrales de la crítica francesa es la protección del sector agrícola europeo. Macron advirtió que la entrada en vigor provisional del tratado podría impactar directamente en los productores, que llevan meses manifestando inquietudes sobre la competencia con importaciones agroalimentarias de América del Sur.

Macron se presenta en una rueda de prensa tras cuestionar la decisión de la Comisión Europea. Canva

Según el presidente, la Comisión debe considerar no solo los beneficios comerciales, sino también el equilibrio social y económico dentro de la UE.

En este sentido, Francia anunció que se mantendrá “vigilante” para garantizar que lo negociado en los últimos meses se respete en todos sus términos.

Macron fue tajante al afirmar que su país será “intransigente” en el cumplimiento de las reglas y en la defensa de sus intereses estratégicos.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, respaldó la postura presidencial y lamentó abiertamente la determinación de Bruselas.

A su juicio, aplicar provisionalmente el acuerdo mientras está siendo examinado por el TJUE resulta perjudicial para el funcionamiento institucional y para el espíritu de cooperación que debería prevalecer entre las instituciones europeas.

Desde la oposición, Jordan Bardella, líder del partido Agrupación Nacional, fue aún más duro y calificó la medida como un “golpe de fuerza” contra el Parlamento Europeo y contra Francia, sus agricultores y la mayoría de los ciudadanos.

Macron se presenta en una rueda de prensa tras cuestionar la decisión de la Comisión Europea. Getty Images

División en Europa: ¿Cuál ha sido el apoyo de Alemania e Italia?

El descontento francés contrasta con la postura de otras potencias comunitarias. Alemania e Italia celebraron que la Comisión decidiera no demorar la aplicación provisional del tratado.

El ministro de Exteriores alemán, Johan Wadephul, consideró que la medida marca “la hora de Europa” y permitirá que empresas y ciudadanos de ambos continentes accedan a mayores oportunidades de crecimiento y prosperidad.

Desde Berlín se subraya que el acuerdo con Mercosur representa una ocasión histórica para fortalecer las cadenas de suministro, ampliar mercados y reforzar la posición geoeconómica europea en un contexto global competitivo.

Por su parte, el viceprimer ministro y canciller italiano, Antonio Tajani, expresó su respaldo a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Tajani sostuvo que la implementación provisional dará un impulso significativo a las exportaciones italianas, contribuyendo al dinamismo económico nacional.

Macron se presenta en una rueda de prensa tras cuestionar la decisión de la Comisión Europea. Getty Images

Un acuerdo estratégico en medio de tensiones políticas

El tratado entre la UE y Mercosur es considerado uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de las últimas décadas, al conectar a más de 700 millones de personas.

Sin embargo, su avance vuelve a poner en evidencia las fracturas internas dentro de la Unión Europea sobre cómo equilibrar apertura comercial, soberanía institucional y protección de sectores sensibles.

Mientras algunos gobiernos ven en el acuerdo una palanca para el crecimiento, Francia insiste en que cualquier paso debe respetar los procedimientos democráticos y garantizar salvaguardas claras. El debate, lejos de cerrarse, anticipa nuevas tensiones en el seno del bloque comunitario.

Con información de Europa Press.

WFH