Trump plantea tomar Cuba "de manera amistosa"

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el viernes la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba, en declaraciones realizadas a periodistas antes de partir hacia Texas. Según el mandatario, el secretario de Estado Marco Rubio estaría tratando el asunto “a muy alto nivel” con el gobierno cubano.

Trump afirmó que el gobierno de la isla “se encuentra en serios apuros” y que “no tienen dinero, ahora mismo no tienen nada”. Añadió que las autoridades cubanas están en conversaciones con Estados Unidos, lo que abre la puerta a un escenario de negociación que, según sus palabras, podría desembocar en una intervención amistosa.

Situación económica de Cuba

La situación económica de Cuba se ha deteriorado gravemente en los últimos meses. Escasez de alimentos, medicinas y combustibles han marcado la vida cotidiana de millones de cubanos, que enfrentan apagones constantes y dificultades para acceder a servicios básicos. La falta de divisas y la dependencia de importaciones de petróleo han profundizado la vulnerabilidad de la isla, que atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas.

En este contexto, la política exterior de Estados Unidos ha intensificado la presión sobre La Habana. En enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a todos los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. La medida, según la Casa Blanca, busca aislar económicamente al gobierno cubano y limitar su capacidad de sostener el aparato estatal.

La decisión ha generado preocupación internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que la aplicación de aranceles podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance en la isla, apelando al respeto del derecho internacional y al diálogo diplomático. Otros países latinoamericanos también han cuestionado la medida, señalando que afectará directamente a la población cubana más vulnerable.

Marco Rubio y su política hacia Cuba

El endurecimiento de la política hacia Cuba también tiene el sello de Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos e hijo de inmigrantes cubanos. Rubio ha sido uno de los principales impulsores de las sanciones contra La Habana, defendiendo una línea dura que busca debilitar al gobierno cubano.

Su influencia en la administración Trump ha sido evidente, y en enero, el propio presidente replicó en redes sociales un mensaje que sugería que Rubio debería ser “presidente de Cuba”, comentario que generó controversia internacional y fue interpretado como una muestra de respaldo a su política.

Marco Rubio mandó un mensaje de unidad a sus aliados europeos. AFP

La combinación de crisis interna y presión externa coloca a Cuba en una situación crítica. Mientras la población enfrenta escasez y apagones, las sanciones y aranceles de Estados Unidos limitan aún más la vida de los cubanos.

Con información de AFP.