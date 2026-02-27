La NASA anuncia reestructuración del programa lunar Artemis tras múltiples retrasos

La NASA anunció una reestructuración significativa de su programa lunar Artemis, que ha enfrentado múltiples retrasos en los últimos años. El objetivo es garantizar que el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie de la Luna se produzca en 2028, en medio de la presión internacional por la carrera espacial y las crecientes expectativas científicas.

El anuncio llega después de que la misión Artemis 2, destinada a enviar astronautas alrededor de la Luna sin alunizar, fuera pospuesta una vez más debido a un problema técnico con el cohete. Esta misión marcará el primer viaje tripulado hacia la órbita lunar en más de 50 años, pero su calendario ha sido afectado por dificultades técnicas y logísticas que han retrasado la hoja de ruta original.

La NASA reestructuró el programa Artemis para asegurar el regreso de astronautas a la Luna en 2028. REUTERS

Presión internacional y competencia con China

La decisión de reestructurar el programa responde también a la presión de China, que ha fijado como meta enviar humanos a la Luna en 2030. La competencia espacial entre ambas potencias ha intensificado la necesidad de que la NASA cumpla con sus plazos y mantenga liderazgo en la exploración lunar. Para Washington, el programa Artemis no solo es un proyecto científico, sino también un símbolo de supremacía tecnológica y estratégica frente a sus rivales.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que para cumplir con el plazo de 2028 se añadirán misiones intermedias entre el vuelo de Artemis 2 y el regreso a la superficie lunar. En este nuevo esquema, Artemis 3 ya no incluirá el esperado alunizaje de una tripulación estadounidense, que se trasladará a la fase de Artemis 4, con dos posibles misiones previstas para 2028.

La NASA reestructuró el programa Artemis para asegurar el regreso de astronautas a la Luna en 2028. REUTERS

Inspiración en el programa Apolo

La transformación busca que Artemis tenga una estructura similar al histórico programa Apolo, que consistió en múltiples misiones cercanas entre sí y de dificultad creciente. Con esta estrategia, la NASA pretende garantizar que cada fase sirva como preparación técnica y operativa para el regreso definitivo de astronautas a la superficie lunar.

Más allá de la competencia internacional, la reestructuración del programa Artemis tiene implicaciones directas en el desarrollo de nuevas tecnologías espaciales. Cada misión servirá para probar sistemas de propulsión, módulos de alunizaje y equipos de soporte vital que serán esenciales para futuras expediciones, no solo a la Luna, sino también a Marte.

El objetivo del programa Artemis

La NASA se prepara para dar un paso histórico con el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años. La cápsula Orion llevará a tres astronautas estadounidenses y uno canadiense en un viaje de 10 días que pondrá a prueba los sistemas de soporte vital y comunicación necesarios para futuras expediciones.

Artemis II realizará una órbita amplia y excéntrica alrededor de la Luna, utilizando tanto propulsión convencional como asistencia gravitacional. Durante el trayecto, la cápsula Orion desplegará CubeSats de distintos países como parte de proyectos científicos internacionales, reforzando el carácter colaborativo de la misión.

La NASA reestructuró el programa Artemis para asegurar el regreso de astronautas a la Luna en 2028. REUTERS

El programa Artemis representa la nueva era de la exploración espacial. A diferencia del programa Apolo, que se centró en demostrar la capacidad tecnológica de Estados Unidos, Artemis busca establecer una presencia sostenible en la Luna. La idea es utilizarla como plataforma para investigaciones científicas, explotación de recursos y preparación para viajes interplanetarios.

La importancia de Artemis II radica en que será la primera prueba tripulada de los sistemas que permitirán futuras misiones de alunizaje. La NASA planea que Artemis III lleve a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar, consolidando un hito histórico en la igualdad de género dentro de la exploración espacial.

Con información de Reuters.