Lutnick reconoce que convivió con Epstein; demócratas exigen su renuncia

WASHINGTON.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió ante el Senado que comió con el delincuente sexual Jeffrey Epstein de camino a su isla privada durante unas vacaciones, pero negó vínculos cercanos con el millonario en medio de los llamamientos de congresistas para que dimita al cargo.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein muestran que Lutnick mantuvo contacto con el magnate hasta 2018, años después de que se declarara culpable por prostitución de menores.

“Puede que haya diez correos electrónicos que me conectan con él, probablemente unos diez durante un periodo de 14 años. No tuve ninguna relación con él. Apenas tuve contacto con esa persona”, dijo durante una audiencia ante el Senado centrada en financiación.

Lutnick, no obstante, sí reconoció haber comido con él en un barco de camino a su isla mientras se encontraban de vacaciones en 2012.

“Mi esposa y mis cuatro hijos y las niñeras estaban conmigo. También había otra pareja con sus hijos”, detalló.

El secretario afirmó ante el Senado que conoció a Epstein cuando se mudó a una casa contigua a la suya en Nueva York, en 2005.

“Le conocí entonces. Durante los siguientes 14 años, lo vi dos veces más”, reiteró.

Los archivos revelaron, sin embargo, una visita de Lutnick a la isla de Epstein en diciembre de 2012.

Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que, aparte de su familia y otra pareja, sólo vio al personal que trabajaba para el multimillonario.

Otro documento da cuenta de un almuerzo entre ambos en Nueva York en 2011, que Lutnick desmintió.

Varios legisladores sostienen que esas imprecisiones merecen que abandone el cargo.

“Lutnick no debe ser secretario de Comercio y debería renunciar”, dijo el lunes el senador demócrata, Adam Schiff.

Un día antes, el legislador republicano Thomas Massie ya había dicho que que el secretario “debería renunciar”.

El demócrata Robert Garcia dijo que Lutnick “ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein”.

“Él dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005, sin embargo, ahora sabemos que hacían cosas juntos”, dijo Garcia en redes sociales.

No obstante, el presidente Donald Trump mantiene su apoyo al secretario, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario”, dijo Leavitt.