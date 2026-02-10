Tiroteo en escuela de Canadá; al menos nueve muertos

Nueve personas murieron en una remota área del oeste de Canadá, incluyendo siete que fueron abatidas en una escuela secundaria y otras dos encontradas muertas en una vivienda, dijo la policía federal.

La Real Policía Montada de Canadá dijo que el incidente involucró a un "tirador activo en la escuela secundaria Tumbler Ridge" en la provincia de Columbia Británica y que "un individuo que se cree que sería el atacante también fue encontrado muerto por lo que parece ser una herida autoinflingida".

El autor de los disparos fue hallado muerto dentro del instituto a primera hora de la tarde, informó la policía. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso presentaba una lesión autoinfligida, por lo que se descarta la participación de otras personas en su fallecimiento.

Se trataba de una situación dinámica y que evolucionaba rápidamente, y la rápida cooperación de la escuela, los servicios de emergencia y la comunidad desempeñó un papel fundamental en nuestra respuesta", escribió el superintendente jefe del distrito norte, Ken Floyd, en un comunicado.

La policía señaló que no existe riesgo para la población y que no se buscan más sospechosos. No obstante, las autoridades continúan registrando viviendas y propiedades de la comunidad para localizar a posibles heridos o personas vinculadas con el tiroteo, mientras la Real Policía Montada confirmó que se investigarán todas las circunstancias que rodearon el incidente.

Dos víctimas fueron trasladadas en avión a un hospital con heridas graves o potencialmente mortales, mientras que otras 25 personas con lesiones que no ponen en peligro la vida reciben atención en un centro médico local, informó la policía. Además, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos personas muertas en una residencia que se cree está vinculada con el incidente.

La policía insistió en que no existen sospechosos pendientes ni una amenaza activa para el público, por lo que la alerta de emergencia que pedía a la población refugiarse fue levantada a las 5:45 p.m. hora local.

La Escuela Secundaria Tumbler Ridge, donde se desarrollaron los hechos, cuenta con 175 estudiantes de séptimo a duodécimo grado, según datos oficiales.