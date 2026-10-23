Macron condena atentado terrorista cerca de París: "Marca un punto de inflexión"

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el tiroteo del viernes en Trappes, cerca de París, como un atentado terrorista y racista que ha marcado un punto de inflexión en la historia de Francia. Un hombre abrió fuego a bordo de un auto en Trappes y La Verrière, al suroeste de la capital, mató a una persona e hirió a otras cinco.

Macron afirmó que las víctimas fueron elegidas como objetivo únicamente por su religión y el color de su piel. El mandatario, que abandonará el poder en mayo, viajó al lugar de los hechos y llamó a no bajar la cabeza ante las ideas que se están instalando.

Lo ocurrido hoy marca un punto de inflexión para la República y para nuestro país. Lo ocurrido hoy ha sido un atentado terrorista y racista", declaró Macron a los periodistas.

"Es un punto de inflexión porque es la primera vez que hay un acto terrorista planificado para matar a nuestros compatriotas, a nuestros hijos, por el color de su piel o por la religión que les atribuimos", subrayó Macron, que llamó a la concordia.

Quince minutos de disparos al azar

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 y el hombre, identificado como Kévin T., fue detenido a pocos kilómetros, en la localidad de Coignères. Cinco agentes interrumpieron ese "periplo asesino", que habrá durado un poco menos de un cuarto de hora, explicó el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

"Manifiestamente disparaba al azar y con ganas de provocar una carnicería", aseguró en la cadena BMFTV el alcalde de Trappes, Ali Rabeh.

Rabeh explicó que la persona fallecida es de origen africano y que una persona en estado crítico es de origen magrebí, y denunció un ataque racista e islamófobo, según los alcaldes de ambas ciudades.

Entre los heridos figura una niña de 12 años, que recibió ocho impactos de bala, y dos empleados de limpieza de "tipo africano", indicó a la AFP el alcalde de La Verrière, Nicolas Dainville.

El atacante disparó en ráfaga desde un auto, precisó una fuente policial.

"Tengo el corazón roto" y "miedo", declaró otro residente, Adel, de 50 años. "Yo mismo soy de origen magrebí (...) y Dios sabe que somos muchas" personas, agregó.

El atacante, de 39 años y residente en la localidad de Plaisir, fue detenido en posesión de una pistola ametralladora y granadas de gas lacrimógeno, y cuenta con antecedentes, según otra fuente policial.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista explicó que había instalado tres bombonas de gas y llaves eléctricas conectadas a un temporizador en su domicilio para hacerlo explotar. El edificio fue evacuado y el barrio, acordonado.

El hombre se encuentra bajo custodia, igual que un miembro de su familia. La fiscalía abrió una investigación por asesinato en relación con una empresa terrorista, motivada por una real o pretendida pertenencia a una raza, etnia, nación o religión determinada.

El atentado llega cuando el gobierno está bajo presión por los disturbios de la semana pasada, en un contexto de protestas sociales y a seis meses de una elección presidencial que encabeza la ultraderechista Marine Le Pen en los sondeos.

Las fuerzas de seguridad registraron 9 mil 700 crímenes o delitos con carácter racista en Francia en 2025, un aumento de 5 por ciento respecto al año anterior, según el ministerio del Interior.