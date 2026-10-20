Brasil acusa a Milei de “injerencia” electoral ; Meta dice tratar por igual a Lula y a Bolsonaro

La cancillería de Brasil acusó este martes al presidente argentino Javier Milei de “intento de injerencia” en el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre, luego de que el mandatario dijera que su homólogo Lula da Silva podría “robarse la elección”.

Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”, escribió Milei en la red social X.

Brasilia responde a los insultos de Milei

Brasilia rechazó las “ofensas” del mandatario argentino y afirmó que “constituyen un nuevo e inaceptable intento de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”.

La publicación es “inaceptable, desequilibrada y no condice con la postura que debe adoptar el jefe de Estado de un país amigo”, agregó el ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

La cancillería sostuvo además que los insultos apuntaron contra la justicia y el sistema de voto electrónico, que calificó de “demostrablemente seguro”. Añadió que no ha registrado irregularidades y que observadores internacionales lo validaron en la primera vuelta.

La tensión no es nueva. En julio, Milei tildó a Lula de “ladrón” y “presidiario” durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, y Brasil rebajó entonces la relación diplomática al retirar a su embajador en Buenos Aires.

Brasil es el mayor socio comercial de Argentina.

Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato no consecutivo y estuvo preso por corrupción antes de que su condena fuera anulada por defectos de forma. Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se impuso en la primera vuelta con 47 por ciento de los votos frente a 45 por ciento de Lula.

Meta responde a la justicia electoral

En paralelo, Meta Platforms, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, comunicó a la justicia electoral que adoptó medidas para garantizar la igualdad de trato entre las campañas de Lula y de Flávio Bolsonaro.

La comunicación llegó después de que un magistrado del Tribunal Superior Electoral (TSE) le diera 24 horas para demostrar que distribuye los contenidos de forma equitativa de cara a la segunda vuelta.

La campaña de Lula presentó inicialmente una denuncia en la que alegaba que Meta favorecía a Bolsonaro, algo que la empresa niega. Según la AFP, que cita a una fuente cercana a la campaña, el equipo de Lula también pediría al TSE anular la candidatura de Bolsonaro por una presunta manipulación algorítmica.

En un escrito de nueve páginas al que tuvo acceso Reuters, Meta enumeró 17 iniciativas para cumplir la orden judicial. Entre ellas figura una revisión previa por personal humano de las cuentas publicitarias de ambas campañas.

Cualquier restricción automática a esas cuentas se revisa en un plazo de dos horas, y el mecanismo seguirá vigente hasta el domingo, indicó la empresa.