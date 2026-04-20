Lori Chavez-DeRemer dejará su cargo como secretaria de Trabajo de EU

La secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, dejará su cargo, informó la Casa Blanca el lunes, tras una gestión marcada por una serie de escándalos, entre ellos denuncias sobre el trato a jóvenes empleadas.

Tras llegar al cargo en marzo de 2025, es la tercera mujer en abandonar el gobierno de Donald Trump en cuestión de semanas, luego de las salidas forzadas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de la de Justicia, Pam Bondi.

La secretaria de Trabajo Lori Chavez-Deremer va a renunciar al gobierno para tomar un puesto en el sector privado", anunció en X el portavoz de la Casa Blanca, Steve Cheung, al elogiar su gestión "fenomenal".

Una serie de escándalos recientes; sin embargo, precipitaron su salida del gobierno.

La excongresista por Óregon, de 58 años, contó con el apoyo de más de una docena de demócratas en su confirmación, pero recientemente enfrentó pedidos de renuncia por acusaciones de que ella, sus asesores y miembros de su familia enviaban de manera habitual mensajes personales y solicitudes a jóvenes miembros de su equipo.

The New York Times informó la semana pasada que la secretaria y un exsubjefe de gabinete enviaron mensajes de texto pidiendo a empleados que les llevaran vino durante viajes del departamento.

El esposo y el padre de Chavez-DeRemer también intercambiaron mensajes de texto con jóvenes empleadas, algunas de las cuales habían sido instruidas por la secretaria de Trabajo para que "prestaran atención" a los hombres, según informó el Times.

Tres empleados han presentado denuncias por violaciones de derechos civiles, en las que describen un ambiente laboral hostil, según ese diario.

Chavez-DeRemer no ha sido personalmente acusada de irregularidades en el caso que involucra a su padre y a su esposo.

EU restringe visas a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

Por Joseph Na’a

Estados Unidos impuso “restricciones de visa a 75 individuos que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa”, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

De acuerdo con Rubio, la medida se concretó bajo la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, firmada el 15 de diciembre de 2021 por el presidente Joe Biden, que establece un régimen de sanciones para imponer castigos a personas extranjeras involucradas en el tráfico de drogas, incluidos fentanilo y otros opiáceos sintéticos.

La orden faculta al Departamento del Tesoro (a través de la OFAC) para congelar activos y prohibir transacciones financieras con individuos o entidades designadas.

La Administración Trump continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes”, subrayó Rubio.

Golpe para limitar su operatividad

Esta nueva medida forma parte de una estrategia más amplia que no solo apunta a los líderes de los cárteles, sino también a sus redes de apoyo. En ese sentido, el funcionario enfatizó que se busca limitar la movilidad y operación de quienes facilitan indirectamente las actividades ilícitas, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad compartida dentro de estas organizaciones.

El anuncio se produce en un contexto en el que el Cártel de Sinaloa ha sido señalado como uno de los principales responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, particularmente de sustancias sintéticas altamente letales. Según el Departamento de Estado, esta organización mantiene una estructura transnacional compleja que le permite operar en múltiples países.

Rubio reiteró que el objetivo central es proteger a la población estadounidense de los efectos devastadores del narcotráfico. “El Departamento de Estado continuará protegiendo a los estadounidenses de narco-terroristas peligrosos y drogas mortales”, afirmó en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este contexto, la decisión también refuerza la postura de Washington frente a organizaciones criminales que han sido recientemente catalogadas bajo categorías más severas dentro del marco legal estadounidense.

jcp