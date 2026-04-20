Un fuerte terremoto 7,5 sacude las costas de Japón y se emite una alerta de tsunami

TOKIO. Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió este lunes la costa noreste de Japón, mientras las autoridades instaban a los residentes a mantenerse alejados de las zonas costeras, donde se esperaban olas de tsunami de hasta tres metros.

Según la Agencia Meteorológica de Japón, el ⁠movimiento tuvo su epicentro en el ⁠océano Pacífico y se produjo a una profundidad de 10 km. Las olas más grandes se esperaban en las prefecturas de Iwate, Aomori y Hokkaido, indicaron las autoridades.

En declaraciones a los periodistas, la primera ministra Sanae Takaichi dijo que el Gobierno había establecido un ⁠grupo especial de emergencia e instó a los ciudadanos de las zonas afectadas a evacuar hacia lugares seguros.

La cadena NHK mostró barcos saliendo del puerto de Hachinohe, en Hokkaido, en previsión de las olas, mientras en la pantalla aparecía ⁠intermitentemente la ⁠alerta: "¡Tsunami!¡Evacúen!".

Los servicios de tren bala en Aomori, ⁠en el extremo ⁠norte de la isla principal japonesa de Honshu, fueron suspendidos debido al terremoto, informó la agencia de noticias Kyodo.

El movimiento alcanzó un nivel de "5 superior" en la escala japonesa de intensidad sísmica, lo suficientemente fuerte como para dificultar el movimiento de las personas. En muchos casos, los muros de bloques de hormigón no reforzado colapsan.

Japón es uno de los países más propensos a los terremotos en el mundo, con un temblor al menos cada cinco minutos. Ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, de volcanes y fosas oceánicas que rodea parcialmente la cuenca del océano, Japón concentra alrededor del 20% de los terremotos del mundo de magnitud 6,0 o superior.

Actualmente, no hay centrales nucleares en funcionamiento en las regiones de Hokkaido y Tohoku, pero Hokkaido Electric Power Co y Tohoku Electric Power Co tienen allí varias plantas nucleares fuera de servicio. Tohoku Electric informó que estaba verificando el impacto del terremoto y del tsunami en su central nuclear de Onagawa.