Irán, el país con más ejecuciones de mujeres en el mundo

Irán fue “el país con mayor número de mujeres ejecutadas en el mundo” en 2025, con al menos 48 ejecuciones, la cifra más alta además para esa nación desde que inició el registro sistemático hace dos décadas, según un reporte reciente.

La república islámica ejecutó al menos a 1,639 personas en 2025, la cifra más alta desde 1989 —supuso un aumento de 68% con respecto a las 975 personas ajusticiadas en Irán en 2024—, lo cual incluye a 48 mujeres que fueron ahorcadas.

La cifra para ambos géneros equivale a un promedio de hasta cinco ejecuciones diarias en Irán en 2025, señaló el reciente informe anual conjunto de la ONG Iran Human Rights (IHR) con sede en Noruega y la organización Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM) con sede en París.

Las ONG apuntaron que el número de ejecuciones era, con mucha diferencia, el más alto desde que IHR comenzó a contabilizarlo en 2008 y el más elevado reportado desde 1989.

Tras la enmienda de 2017 a la Ley Antinarcóticos de Irán, se produjo una fuerte caída en las ejecuciones de mujeres por cargos relacionados con las drogas, pero cuando fue revertida en la práctica en 2021, hubo un aumento general de las ejecuciones.

Según el informe, entre 2010 y noviembre de 2025, al menos 289 mujeres fueron ejecutadas, la mayoría condenadas por asesinato y delitos relacionados con drogas.

Muchas de ellas eran víctimas de violencia doméstica, niñas obligadas a contraer matrimonio o provenían de entornos marginados.

Uno de esos casos es el de Nasrin Barani, una mujer de 29 años originaria de Isfahán que fue arrestada en 2021. Había estado casada durante seis años y se divorció, pero tras volver a casarse, su exmarido continuó acosándola.

Nasrin fue condenada a la pena de muerte o qisas (término de la jurisprudencia islámica) por el asesinato de su exmarido y ejecutada en la prisión central de Isfahán el 1 de marzo de 2025.

IHR también publicó un informe sobre las condiciones inhumanas de la prisión de Qarchak, donde se encuentran recluidas muchas mujeres condenadas a muerte.

El informe subraya desafíos clave como la falta de un juicio justo, los sesgos de género en los procesos judiciales y la ausencia de estructuras de apoyo para las mujeres condenadas a muerte.

Se señala que las mujeres también se ven afectadas al ser familiares de hombres condenados a muerte y ejecutados.

Las ONG advierten además que la república islámica podría utilizar la pena capital de forma aún más extensa tras las protestas de enero en el país y la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Si la república islámica “sobrevive a la crisis actual, existe un serio riesgo de que las ejecuciones se utilicen de forma aún más extensa como herramienta de opresión y represión”, apunta el informe.