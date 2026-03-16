Líderes iraníes salen a marchar por el “Día de Jerusalén” pese a bombardeos en Teherán

Altos mandos del gobierno y ministros iraníes participaron el viernes en una manifestación en las calles de Teherán por el “Día de Jerusalén”, a pesar de las amenazas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien afirmó que el viernes sería “el día en que el ejército estadounidense bombardearía Irán con mayor intensidad hasta ahora”.

También conocido como el Día de Al-Quds (nombre en árabe de Jerusalén, uno de los sitios más sagrados para el islam), el último viernes del Ramadán es un evento anual instituido por Irán tras su revolución, para expresar solidaridad con Palestina y oposición a Israel. Este año, miles de personas marcharon por la capital iraní, incluso bajo los constantes ataques estadounidenses e israelíes.

Reproducir Imágenes de Reuters del viernes 13 de marzo muestran a miles de personas reunidas en Teherán para conmemorar el Día de Al-Quds (Jerusalén), mientras se cumplen dos semanas de guerra en Irán. | REUTERS

Corresponsales de AFP en Teherán informaron sobre fuertes explosiones alrededor de la ciudad, mientras que el ejército israelí aseguró haber alcanzado más de 200 objetivos en el centro y oeste de la capital ese mismo día.

Los bombardeos continuaron durante la marcha, y se reporta que una gran explosión sacudió una plaza en el centro de Teherán, donde miles de personas se encontraban reunidas para la procesión. La televisión pública de Irán informó que los ataques habían alcanzado una zona “a poca distancia” de la manifestación y que habían matado a una mujer que participaba en la marcha.

Se apercibe humo negro después de un bombardeo aéreo mientras que miles de iraníes participaron a las manifestaciones por el "Día de Al-Quds" en el ultimo viernes del mes sagrado musulmán del Ramadán. AFP

Entre las figuras públicas que participaron en lo que medios internacionales llaman “protestas pro-gobierno” estuvieron el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

También asistieron Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, jefe del poder judicial iraní, quien dio una entrevista televisada en la que desafió al secretario de Defensa estadounidense, después de que este dijera que los líderes iraníes se estaban escondiendo bajo tierra “como ratas”.

Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre líderes del alto mando iraní.