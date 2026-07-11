Incendio en España: autoridades ven evolución favorable; arrasa 6, 600 hectáreas

El mortífero incendio que arde desde el jueves en el sur de España, y que ha dejado al menos 12 personas fallecidas en la provincia de Almería, ha arrasado 6 mil 600 hectáreas, aunque durante la noche registró una evolución "favorable", informó este sábado el responsable regional de Emergencias, Antonio Sanz.

La evolución nocturna ha sido favorable y las condiciones meteorológicas nos permiten afrontar la jornada con mejores perspectivas que ayer", explicó Sanz ante periodistas. Añadió que este será el primer día en el que se podrá "trabajar en ataque al incendio", luego de varias jornadas en las que los esfuerzos estuvieron concentrados únicamente en la defensa para proteger a la población y contener el avance de las llamas.

El incendio comenzó el jueves en la zona de Los Gallardos, una región de geografía accidentada ubicada en la provincia andaluza de Almería, caracterizada por barrancos y viviendas dispersas. De acuerdo con las primeras investigaciones, las llamas sorprendieron incluso a personas que intentaban ponerse a salvo.

Hasta el momento, el siniestro también ha dejado ocho personas lesionadas, cuatro de ellas de mayor gravedad, además de obligar al desalojo de alrededor de mil 400 habitantes.

Continúan las labores de búsqueda e identificación

Cientos de bomberos, con apoyo de unidades aéreas y terrestres, mantienen las labores para sofocar el que ya es considerado uno de los peores incendios registrados en la historia reciente de España.

"La mejor novedad que podíamos tener es que no haya novedad en relación con nuevas víctimas", destacó el responsable andaluz de Emergencias.

Asimismo, señaló que la Guardia Civil recorrió todas las zonas afectadas y, hasta el momento, no ha localizado a más personas fallecidas.

"La Guardia Civil había peinado todas las zonas y nos trasladaba que no había encontrado ninguna persona más. Eso no evita ni quiere decir que no pueda ocurrir, pero lógicamente es esperanzador", agregó.

Piden prudencia sobre reportes de desaparecidos

Al igual que lo hizo un día antes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Antonio Sanz pidió actuar con prudencia respecto a las versiones sobre personas desaparecidas.

"Debemos ser prudentes a la hora de trasladar que existen 23 desaparecidos, no es eso", señaló.

Explicó que se trata de personas con las que sus familiares no han podido establecer contacto, aunque algunas podrían encontrarse en los albergues habilitados para atender a los evacuados.

Por ahora, la Guardia Civil ha recibido siete denuncias por desaparición, indicó el funcionario. Sin embargo, precisó que será necesario concluir las autopsias y los procesos de identificación de los cuerpos localizados para poder establecer un balance definitivo, ya que algunas de esas personas podrían corresponder a las víctimas mortales que ya fueron encontradas.

Con información de AFP.

*mcam