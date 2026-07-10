Trump confirma negociaciones con Irán pero el alto al fuego “ha terminado”

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos aceptó continuar las conversaciones con Irán, aunque reiteró que el alto el fuego entre ambos países ha terminado. La declaración se produjo tras una semana marcada por nuevos ataques y enfrentamientos en Medio Oriente.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó: “Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO”.

Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump insistió en que la tregua acordada el 8 de abril ya no tiene vigencia y calificó a los funcionarios iraníes como “basura” y “gente enferma”. También acusó a Teherán de tergiversar lo pactado en el protocolo firmado el 17 de junio, que refrendaba la tregua de abril.

Los emisarios y las tensiones

El presidente estadounidense señaló que consultará con su emisario especial, el empresario Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner, quienes han estado en contacto con representantes iraníes. Sin embargo, subrayó que depende de Teherán volver a la mesa de negociación.

En los últimos días, ambas partes se atacaron en varias ocasiones. Irán apuntó contra barcos comerciales y activos estadounidenses en la región con drones y misiles, mientras que Washington respondió con bombardeos.

La tregua del 8 de abril había puesto fin a semanas de guerra iniciadas el 28 de febrero tras el ataque israelo-estadounidense contra Irán. Sin embargo, los enfrentamientos de menor intensidad nunca cesaron, y ahora Trump confirma oficialmente el fin del alto al fuego.

Escalada tras la tregua

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que lanzó “una serie de potentes ataques” contra objetivos iraníes en respuesta a agresiones contra tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Horas después, medios iraníes reportaron explosiones en Qeshm, Sirik y Bandar Abás, lo que evidenció la reanudación de hostilidades.

El Ministerio de Salud iraní informó que la guerra ha dejado 3,468 muertos y más de 26,500 heridos desde febrero. Organizaciones como HRANA documentaron 3,636 fallecidos, de los cuales 1,701 eran civiles, incluyendo mujeres, niños y personal sanitario.

La ONU y gobiernos europeos reiteraron llamados a respetar el derecho internacional y a mantener el alto el fuego. Organizaciones de derechos humanos pidieron investigaciones independientes sobre posibles violaciones al derecho humanitario y sobre el impacto de los bombardeos en población civil.

Con información de AFP.