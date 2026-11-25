El papa León XIV calificó de preocupante el fracaso de las negociaciones climáticas de la COP31, que concluyó el domingo en Turquía sin un acuerdo entre los países participantes, debido a las diferencias sobre la inclusión de los combustibles fósiles en el documento final.

Al término de la audiencia general celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro, el pontífice expresó su inquietud por la falta de compromisos internacionales para enfrentar la crisis climática.

Ante la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos, resulta preocupante que la COP31 haya terminado sin que la comunidad internacional alcanzara compromisos claros para abordar esta crisis de manera seria y responsable", afirmó.

La cumbre climática de la ONU terminó sin consenso luego de que varias naciones rechazaran un proyecto de texto final que no mencionaba explícitamente los combustibles fósiles. Las negociaciones también estuvieron marcadas por desacuerdos sobre el financiamiento climático y las tecnologías para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera.

León XIV pide responsabilidad ante la crisis climática

El papa ha insistido en distintas ocasiones en la necesidad de proteger la naturaleza, en continuidad con la postura de su predecesor, Francisco, quien escribió una influyente encíclica sobre el medioambiente en la que vinculó el uso de combustibles fósiles con el cambio climático.

El pontífice estadounidense considera que el calentamiento global no representa únicamente un problema medioambiental, sino también uno de justicia social, debido a que las poblaciones más pobres son las que enfrentan con mayor intensidad las consecuencias de las catástrofes naturales y las olas de calor agravadas por el cambio climático.

Durante su intervención de este miércoles, León XIV sostuvo que la crisis climática requiere reforzar la cooperación internacional y modificar la manera en que funcionan las sociedades.

"Exige un renovado sentido de responsabilidad compartida, nuevas formas de solidaridad entre las naciones y cambios profundos en nuestros comportamientos, en los sistemas socioeconómicos y en la gobernanza de nuestras sociedades", señaló.

Con información de AFP.