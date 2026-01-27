Kim Jong Un anuncia planes para reforzar la disuasión nuclear

El líder Kim Jong Un dijo que el próximo congreso del gobernante Partido de los Trabajadores revelará los planes para fortalecer aún más la disuasión nuclear de Corea del Norte, informó el miércoles la agencia estatal de noticias KCNA.

Kim dirigió el martes una prueba exitosa de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes de gran calibre, dijo KCNA.

El simulacro demostró mejoras significativas en la potencia de ataque, la movilidad y la precisión del arma, dijo Kim según la agencia.

Construir una capacidad ofensiva fiable y una estrategia de disuasión para frustrar un intento enemigo de desencadenar un conflicto armado es una política importante del gobernante Partido de los Trabajadores, dijo Kim.

Esta prueba será una fuente de insoportable agonía mental y una seria amenaza para las fuerzas que intenten provocar un enfrentamiento militar con nosotros", declaró Kim.

Corea del Sur y Japón condenaron el martes el lanzamiento de posibles misiles balísticos de corto alcance por parte de Corea del Norte hacia el mar frente a su costa oriental.

Corea del Norte ha desafiado la prohibición de Naciones Unidas de desarrollar misiles balísticos.

Kim no dio más detalles sobre su comentario acerca del próximo congreso del partido gobernante, que se espera que tenga lugar en algún momento de las próximas semanas. El país no ha anunciado las fechas.

Armamento nuclear norcoreano

Corea del Norte ha intensificado sus pruebas armamentísticas en enero de 2026, disparando múltiples misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, lo que ha provocado condenas inmediatas de Corea del Sur y Japón. Estos lanzamientos se producen en vísperas del congreso del Partido de los Trabajadores, donde Kim Jong Un promete anunciar nuevas medidas para reforzar la disuasión nuclear del país.

El 27 de enero de 2026, Corea del Norte lanzó al menos dos misiles balísticos desde las cercanías de Pyongyang hacia el mar de Japón, en lo que constituye la segunda prueba armamentística del año.

Según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, los proyectiles recorrieron unos 350 kilómetros antes de caer en aguas orientales, mientras que Japón confirmó que no hubo daños en su territorio.

Ambos gobiernos calificaron la acción como una amenaza para la paz regional y una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíben a Pyongyang desarrollar y probar misiles balísticos. Reacciones internacionales

Las autoridades de Seúl y Tokio reaccionaron con firmeza, convocando equipos de emergencia y denunciando la escalada militar del régimen norcoreano. El Ministerio de Defensa japonés subrayó que los lanzamientos representan un riesgo para la seguridad de Japón y la comunidad internacional, mientras que Corea del Sur instó a Pyongyang a detener de inmediato sus pruebas.

Expertos señalan que Kim Jong Un busca aumentar su poder de negociación frente a Estados Unidos y sus aliados mediante la expansión de su arsenal, lo que incrementa la tensión en la península coreana. Congreso del Partido de los Trabajadores

El líder norcoreano ha vinculado estas pruebas con el próximo congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para febrero, aunque sin fecha oficial confirmada. Según la agencia estatal KCNA, Kim adelantó que en esa reunión se revelarán los planes para fortalecer la capacidad nuclear del país, consolidando la estrategia de disuasión frente a lo que considera amenazas externas.

Analistas internacionales advierten que este congreso podría marcar un nuevo capítulo en la modernización del arsenal norcoreano y en la política de confrontación con Occidente.

Con información de Reuters.