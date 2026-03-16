Hamás dialoga con junta de Trump mientras guerra con Irán tambalea plan para Gaza

Representantes de la “Junta por la Paz” impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump sostuvieron una reunión con delegados de Hamás en El Cairo, con el objetivo de preservar el alto el fuego en Gaza, un acuerdo que enfrenta creciente presión tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

De acuerdo con información revelada por Reuters, al menos tres fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron que el encuentro ocurrió durante el fin de semana y que buscaba evitar que la tensión regional provocara el colapso del frágil acuerdo de tregua en la Franja de Gaza.

La reunión adquiere relevancia porque es el primer encuentro público conocido entre la junta internacional y representantes del grupo palestino desde el inicio de la guerra relacionada con Irán.

Horas después de este encuentro diplomático, Israel anunció que reabrirá el paso fronterizo de Rafah, el único cruce peatonal entre Gaza y Egipto, el cual había permanecido cerrado desde que comenzó la campaña militar contra Irán.

Una de las fuentes citadas por Reuters señaló que la decisión israelí podría ser consecuencia directa de las conversaciones sostenidas en El Cairo, donde los enviados de la junta buscaron garantizar medidas humanitarias y mantener vigente el alto el fuego.

El paso de Rafah, ubicado en el extremo sur de la Franja de Gaza, es considerado una vía clave para la movilidad de civiles y para la entrada de ayuda humanitaria, por lo que su cierre había generado preocupación entre organizaciones internacionales.

Hamás advierte de cambios en acuerdo de tregua

Durante el encuentro, los representantes de Hamás advirtieron a los enviados de la junta que el grupo podría reconsiderar sus compromisos dentro del acuerdo de alto el fuego si Israel mantiene las restricciones impuestas sobre Gaza desde el inicio del conflicto con Irán.

Las fuentes indicaron que las nuevas limitaciones fronterizas y logísticas han generado tensiones dentro del acuerdo negociado previamente para reducir las hostilidades en el enclave palestino.

Israel había cerrado completamente las fronteras de Gaza el 28 de febrero, argumentando que las condiciones de seguridad no permitían operar los cruces de forma segura durante la escalada militar regional.

Posteriormente, el gobierno israelí permitió la entrada limitada de mercancías y ayuda humanitaria, aunque mantuvo bloqueado el tránsito peatonal hacia Egipto.

Hamás advirtió a los enviados de la junta que el grupo podría reconsiderar sus compromisos dentro del acuerdo de alto el fuego. Reuters

El plan de Trump para Gaza queda en pausa

Antes de que estallara la guerra con Irán, el plan de Donald Trump para Gaza era considerado su principal iniciativa diplomática en Medio Oriente.

Este proyecto contemplaba la creación de la Junta por la Paz, un organismo internacional encabezado personalmente por el mandatario estadounidense, cuya misión sería supervisar la administración y reconstrucción de Gaza tras el conflicto.

Sin embargo, según reportes previos de Reuters, las negociaciones clave sobre el desarme de Hamás, que debían constituir la siguiente fase del plan, se encuentran actualmente suspendidas debido a la crisis regional provocada por la guerra con Irán.

Analistas consideran que la estabilidad del alto el fuego en Gaza dependerá ahora del desarrollo del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, así como de la capacidad diplomática de los mediadores internacionales para evitar una escalada mayor en la región.

El conflicto en Medio Oriente atraviesa una etapa particularmente delicada, ya que la guerra con Irán ha alterado las prioridades estratégicas de Israel y Estados Unidos, mientras que la situación humanitaria en Gaza continúa siendo un tema central para la comunidad internacional.

La reunión en El Cairo refleja los esfuerzos de mediación para evitar que la guerra regional termine por desestabilizar completamente el frágil acuerdo de tregua en la Franja de Gaza, una zona que ha vivido múltiples ciclos de violencia en los últimos años.

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