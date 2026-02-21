Unión Europea podría responder al arancel global de Trump, ¿qué harán?

La Unión Europea podría responder a los aranceles globales de hasta el 15% del presidente de Estados Unidos Donald Trump, declaró el ministro de Comercio francés, Nicolas Forissier, al Financial Times. ¿Qué harán?

Francia estaba en conversaciones con sus homólogos de la UE y la Comisión Europea sobre la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, de imponer un arancel global fijo del 10%, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que muchos de los aranceles que había impuesto a sus socios comerciales eran ilegales, dijo Forissier.

"Si fuera necesario, la UE dispone de los instrumentos adecuados", dijo Forissier al FT.

¿Qué medidas tomaría la Unión Europea contra los aranceles de Trump?

La respuesta de la Unión Europea podría incluir opciones como el "bazuca comercial", un instrumento anticoerción (ACI, por su sigla en inglés), que podría afectar a las empresas tecnológicas estadounidenses, según el periódico, que cita a funcionarios franceses.

El ACI tiene una amplia gama de competencias, desde el control de las exportaciones hasta los aranceles sobre los servicios, pasando por la exclusión de las empresas estadounidenses de los contratos públicos de la UE, según el periódico.

También, existe un paquete suspendido de aranceles de represalia sobre más de 90,000 millones de euros (106,000 millones de dólares), en productos estadounidenses que podría aplicarse, añade el informe.

Unión Europea podría responder al arancel global del 10% de Trump, ¿qué harán? Reuters

La Unión Europea decidirá el papel de China y los aranceles en su territorio

La Unión Europea debería condicionar el acceso con aranceles bajos a sus mercados, para las empresas chinas, a la apertura de la economía china a las empresas europeas, dijo el viernes el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic.

El déficit comercial de la UE con China ascendió a 359,000 millones de euros (423,200 millones de dólares) el año pasado, según la agencia de estadísticas de la UE Eurostat, sólo superado por el récord alcanzado en 2022 y a un nivel que Sefcovic calificó de "insostenible".

El responsable de Comercio de la UE dijo que la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyos 166 miembros se reunirán en Camerún el próximo mes, debe restablecer la equidad en el comercio mundial.

"Algunos miembros de la OMC han ampliado drásticamente su cuota en el comercio mundial, al tiempo que mantienen sus propios mercados relativamente cerrados", dijo Sefcovic en una rueda de prensa tras una reunión de ministros de Comercio de la UE en Chipre.

China ha crecido rápidamente desde su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001, ya que sus exportaciones se han beneficiado de los derechos de importación de "nación más favorecida", que son fijados por cada miembro y se aplican a todos los demás países de la OMC.

Sefcovic dijo que era necesario mantener una "conversación seria y honesta" sobre el funcionamiento del sistema.

"Cuando el peso comercial global de un miembro aumenta significativamente, pero sus obligaciones no evolucionan en consecuencia, tenemos que plantear preguntas difíciles", dijo. "Debe existir un vínculo claro entre el trato de 'nación más favorecida' y el nivel real de apertura del mercado".

La Comisión Europea quería un debate activo para encontrar una solución, dijo Sefcovic.

Sefcovic señaló que la colaboración con China había dado algunos resultados, como la concesión de licencias para exportar tierras raras, pero que seguían existiendo desequilibrios estructurales de larga data.

Con información de Reuters.

Jbf