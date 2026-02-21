Astronautas chinos celebran Año Nuevo con cosecha de tomates cultivados en la Estación Espacial

Mientras China celebra la Fiesta de la Primavera de 2026, la tripulación de la misión Shenzhou-21 recibió un regalo inusual en órbita: una cosecha exitosa de tomates cultivados en la estación espacial Tiangong. El llamado “huerto espacial” se ha convertido en símbolo del avance científico del país y en una muestra concreta del potencial de la agricultura más allá de la Tierra.

La misión, iniciada el 31 de octubre de 2025, ya ha superado los 100 días en el espacio, con experimentos científicos, mantenimiento técnico y tareas médicas desarrollándose sin contratiempos, según la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

En medio de esa exigente agenda, el pequeño jardín orbital se ha transformado en un espacio de investigación y también de alivio emocional.

Tomates en órbita: tecnología aeropónica y vida sostenible

En un video difundido por China Media Group, el astronauta Zhang Hongzhang mostró lo que describió como un “rincón de sanación” dentro de Tiangong, donde crecen vigorosamente las plantas de tomate gracias a un sistema de cultivo aeropónico desarrollado por el Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China.

“Hola a todos. Hoy los llevo a conocer uno de los rincones más reconfortantes a bordo de Tiangong, nuestros tomates espaciales. Cuando abrimos la tapa de la unidad de cultivo, pueden ver cómo todas las enredaderas crecen orientadas hacia la luz. Esta postura fototrópica es especialmente inspiradora. Este sistema se llama jardín aeropónico y fue desarrollado por el equipo científico del Centro de Investigación y Entrenamiento de Astronautas de China. Al atomizar el agua en una fina niebla, se mejora de forma significativa la eficiencia en el uso del agua”, explicó.

El sistema funciona mediante la vaporización del agua en una niebla fina que optimiza su aprovechamiento en microgravedad. Además, utiliza un espectro de luz LED especialmente diseñado para maximizar la eficiencia energética y favorecer el crecimiento vegetal. La unidad fue enviada a la estación en julio de 2025 a bordo de la nave de carga Tianzhou-9.

Su objetivo principal es validar tecnologías clave para el cultivo eficiente de plantas en entornos orbitales. Los datos obtenidos servirán de referencia para futuras misiones espaciales de larga duración, donde los sistemas biorregenerativos de soporte vital serán fundamentales para producir alimentos frescos y regenerar el aire.

Ciencia, bienestar y próximos cultivos espaciales

El cuidado de los tomates no es solo una tarea científica, sino también una experiencia sensorial para los astronautas. La vista del verde intenso y el aroma fresco de los frutos maduros aportan una conexión emocional con la Tierra.

Actualmente, en órbita, cuidamos las plantas todos los días y registramos cuidadosamente sus datos de crecimiento. Estos datos sobre el desarrollo vegetal en el espacio servirán como referencia para el futuro cultivo de alimentos espaciales”, señaló Wu Fei, integrante de la misión.

Las investigaciones abarcan métodos eficientes de plantación, productividad de frutas y hortalizas, regeneración atmosférica vegetal y protocolos optimizados para el cuidado de cultivos en microgravedad. Más allá de los tomates, los planes incluyen ensayos con trigo, zanahorias y plantas medicinales, ampliando progresivamente la diversidad agrícola en el espacio.

El comandante Zhang Lu subrayó el impacto psicológico positivo de este pequeño ecosistema orbital.

“En la inmensidad del espacio, poder ver un toque de verde tan vibrante es realmente alentador. Nos da mayor confianza para completar las siguientes tareas experimentales. Con la vegetación floreciendo a bordo de la Estación Espacial Tiangong, nuestra exploración nunca se detiene”.