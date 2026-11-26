La justicia de Canadá reanudará este viernes 27 de noviembre el proceso contra Kenneth Law, el exchef acusado de comercializar por internet sustancias utilizadas por personas que posteriormente se quitaron la vida. La audiencia estará centrada en los argumentos de la fiscalía y la defensa para determinar la pena que deberá cumplir, después de que el acusado se declarara culpable de 14 cargos de asistencia al suicidio.

El caso adquirió dimensión internacional debido a que Law habría enviado alrededor de mil 200 paquetes a compradores de 41 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Las investigaciones policiales de distintos países han relacionado sus actividades comerciales con más de un centenar de muertes, aunque no todos esos fallecimientos forman parte de los cargos por los que fue condenado.

Law, de 61 años y residente de Mississauga, Ontario, admitió en mayo pasado su responsabilidad en 14 casos de personas que murieron en Canadá después de adquirir productos comercializados a través de sus páginas de internet. También reconoció su participación en otras 79 muertes ocurridas en Reino Unido, cuyos antecedentes fueron incorporados al expediente para que sean considerados durante el proceso de sentencia.

Kenneth Law podría enfrentar entre 10 y 20 años de prisión tras aceptar cargos por ayuda al suicidio. Especial.

La declaración de culpabilidad permitió alcanzar un acuerdo con la fiscalía para retirar 14 cargos de homicidio en primer grado que inicialmente enfrentaba. La decisión evitó un juicio por asesinato y dejó el procedimiento concentrado en los delitos de asistencia al suicidio, que en Canadá pueden castigarse con hasta 14 años de prisión.

De chef a vendedor de sustancias por internet

Excélsior informó en agosto de 2023 que las autoridades de Canadá y Reino Unido investigaban a Law por vender sustancias potencialmente mortales a personas vulnerables a través de internet. En aquel momento, las investigaciones británicas le atribuían 88 muertes y se documentaba el envío de paquetes a compradores de al menos 40 países.

La investigación permitió identificar varios sitios de comercio electrónico mediante los cuales comercializaba productos que podían ser utilizados para provocar la muerte. Las autoridades también encontraron que tenía contacto con personas que buscaban información sobre el suicidio en foros de internet y que algunas de ellas habían llegado a sus páginas de venta.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido colaboró con las autoridades canadienses para identificar a compradores y reconstruir el alcance de las operaciones. En el expediente también se documentaron envíos a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e Italia, entre otros países.

Familiares de las víctimas exigen justicia

Durante las audiencias realizadas en septiembre, familiares de personas fallecidas presentaron testimonios sobre las consecuencias de las actividades de Law. En total, 74 declaraciones de impacto de las víctimas fueron incorporadas al expediente, en las que padres, madres, hermanos y otros allegados describieron el sufrimiento provocado por las muertes.

Entre los testimonios estuvo el de Stephen Mitchell, padre de un joven de 21 años que murió después de adquirir productos comercializados por Law. El hombre reprochó que el acusado hubiera privado a su hijo de la posibilidad de recuperarse de sus problemas de salud mental y construir un futuro.

También se escucharon declaraciones de familiares de víctimas británicas. Una de ellas fue la madre de Faith Ike-Elechi, de 21 años, quien relató que había logrado interceptar un primer paquete dirigido a su hija, pero que posteriormente llegó otro que no pudo detectar.

Los testimonios expusieron además las dificultades de las familias para comprender cómo una operación de venta de productos potencialmente letales pudo mantenerse durante tanto tiempo y llegar a compradores de distintos países.

Un caso que abrió un debate legal

La situación de Law también generó controversia en el sistema judicial canadiense por la dificultad de acreditar homicidio cuando una persona proporciona los medios para que otra se quite la vida.

La fiscalía había presentado cargos de homicidio en primer grado, pero el proceso enfrentó obstáculos jurídicos relacionados con los criterios necesarios para demostrar la responsabilidad penal por asesinato en estos casos. En diciembre de 2025, la Corte Suprema de Canadá decidió no resolver de manera definitiva una controversia jurídica que habría tenido repercusiones en el expediente.

Finalmente, en abril de 2026 se alcanzó el acuerdo que permitió a Law declararse culpable de 14 cargos de asistencia al suicidio y a la fiscalía comprometerse a retirar los cargos de homicidio después de la sentencia.

Reino Unido, donde las autoridades investigaron 112 muertes relacionadas con el caso, decidió no procesarlo ni solicitar su extradición. Las autoridades británicas consideraron, entre otros factores, las dificultades que implicaría un procedimiento de ese tipo y la posibilidad de que enfrentara obstáculos legales para ser juzgado nuevamente por los mismos hechos.

Los argumentos que se presentarán este viernes serán determinantes para conocer la postura de ambas partes sobre el castigo que deberá recibir el exchef. Sin embargo, la resolución definitiva sobre el tiempo que permanecerá en prisión podría conocerse hasta 2027.