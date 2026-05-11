Hospitales evacuados y médicos suspenden servicios por choque de bandas en Haití

La crisis humanitaria en Haití alcanzó un nuevo punto crítico luego de que hospitales y centros médicos del barrio de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, suspendieran operaciones y evacuaran pacientes ante el recrudecimiento de los enfrentamientos armados entre grupos criminales que disputan el control de la zona.

La organización internacional Médicos Sin Fronteras confirmó este lunes que decidió detener temporalmente sus actividades médicas en el sector debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad de su personal, pacientes y civiles refugiados dentro de sus instalaciones.

La situación refleja el deterioro acelerado de la seguridad en la capital haitiana, donde las pandillas armadas mantienen bajo asedio amplias zonas urbanas y han provocado el colapso progresivo de servicios básicos, incluyendo hospitales, transporte y suministro de alimentos.

Hospitales evacuaron pacientes

Durante el fin de semana, los enfrentamientos entre grupos armados aumentaron en intensidad en Cité Soleil, una de las zonas más pobres y violentas de Puerto Príncipe.

Según Médicos Sin Fronteras, cientos de habitantes buscaron refugio dentro de su hospital mientras se registraban tiroteos en las inmediaciones.

La organización informó que uno de sus guardias de seguridad resultó herido por una bala perdida que impactó dentro del recinto médico.

“En estos momentos, no hay ni un solo hospital abierto en la zona donde se están produciendo los combates”, señaló la organización humanitaria en un comunicado oficial.

El cierre de hospitales ocurre en un momento especialmente delicado para la población civil, ya que miles de personas permanecen atrapadas entre enfrentamientos armados sin acceso a atención médica de emergencia.

Radiografía de la violencia en Haití. Imagen creada con IA con imágenes de Reuters y datos de Excélsior Digital

Recién nacidos y embarazadas fueron evacuados

Otro de los centros afectados fue el Hospital Fontaine, que confirmó la evacuación de recién nacidos internados en su unidad de cuidados intensivos neonatales.

De acuerdo con reportes difundidos por Reuters, algunos pacientes fueron trasladados de emergencia a instalaciones operadas por Médicos Sin Fronteras, incluyendo mujeres embarazadas que dieron a luz durante la noche mientras continuaban los tiroteos.

La organización humanitaria señaló que atendió múltiples casos críticos antes de suspender completamente las operaciones.

Además, indicó que más de 800 personas buscaron refugio dentro del hospital ante el temor de quedar atrapadas en medio de los combates.

Sin embargo, la creciente violencia obligó a evacuar y detener temporalmente la atención médica.

Cité Soleil, atrapada entre pandillas rivales

Los enfrentamientos en la zona comenzaron hace aproximadamente dos semanas, según empresarios y líderes locales citados en reportes internacionales.

Las disputas involucran a la banda conocida como Chen Mechen y otros grupos armados que anteriormente formaban parte de la alianza criminal denominada Viv Ansanm, una coalición integrada por cientos de pandillas que operan en distintos sectores de Puerto Príncipe.

La ruptura interna entre estas organizaciones provocó una nueva ola de violencia en sectores estratégicos cercanos al puerto principal de la capital y a pocos kilómetros del aeropuerto internacional Toussaint Louverture.

Analistas consideran que el control de estas áreas representa un objetivo clave para las pandillas debido al acceso a rutas comerciales, combustible, mercancías y puntos logísticos esenciales.

Haití enfrenta el colapso de sus servicios básicos

La crisis de seguridad en Haití se agravó drásticamente desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Desde entonces, grupos armados expandieron su control territorial sobre amplias regiones del país y debilitaron aún más la capacidad operativa del Estado haitiano.

Organismos internacionales alertan que más del 80% de Puerto Príncipe se encuentra bajo influencia de pandillas criminales, situación que provocó desplazamientos masivos, escasez de alimentos y el colapso parcial del sistema sanitario.

El cierre de hospitales en Cité Soleil representa uno de los episodios más graves registrados en semanas recientes debido a la vulnerabilidad extrema de la población civil atrapada en la zona de conflicto.

Médicos Sin Fronteras Médicos advierte deterioro humanitario

En su posicionamiento oficial, Médicos Sin Fronteras advirtió que las necesidades médicas en la zona “aumentan exponencialmente” mientras la violencia limita cualquier posibilidad de respuesta humanitaria segura.

La organización subrayó que actualmente no existen condiciones mínimas para mantener abiertos los servicios de emergencia.

“La situación empeora constantemente y no podemos garantizar la protección de nuestro personal ni de nuestros pacientes”, indicó el organismo.

Diversas agencias internacionales mantienen preocupación por el riesgo de una crisis sanitaria aún mayor en Haití, especialmente ante la falta de hospitales operativos y la interrupción de servicios esenciales.

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