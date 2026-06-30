Keiko Fujimori promete un proceso de reconciliación tras ganar la presidencia de Perú

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, afirmó este martes que el país precisa "sanar" sus heridas y prometió liderar un proceso de "reconciliación y unidad", en su primera entrevista después que se impusiera en el balotaje.

En el podcast del presentador cubano y experiodista de CNN Ismael Cala, la líder conservadora dijo estar "agradecida", luego de que el organismo electoral concluyera el lunes escrutinio de la segunda vuelta del 7 de junio.

La líder conservadora obtuvo el 50.13 por ciento de los votos frente al 49.86 por ciento que cosechó su rival de izquierda, Roberto Sánchez.

El Perú tiene que sanar sus heridas y una de las responsabilidades más grandes que tengo que liderar es buscar un proceso profundo de reconciliación y de unidad", dijo Fujimori al ser entrevistada por Cala, de quien es amiga personal.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), de 51 años, gobernará Perú desde el próximo 28 de julio hasta 2031.

Entre sus principales retos están combatir el aumento de la criminalidad y traer estabilidad política al país, que ha tenido ocho presidentes en la última década.

Tengo el desafío de "recuperar el orden. Pero también devolverle la confianza y la esperanza a la gente", dijo.

Espera que su plan de gobierno y su equipo generen el "factor de confianza, de credibilidad y predictibilidad que necesita el sector privado".

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, fallecido en 2024 y cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

Mientras los partidarios de Alberto Fujimori elogian que haya estabilizado la economía y derrotado a las guerrillas que desangraron al país en los años 1980 y 1990, sus detractores recuerdan sus condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del estado de derecho y la democracia", dijo Keiko al repasar el legado de su padre en la entrevista.

Tras la conclusión del escrutinio, se espera que la autoridad electoral la proclame oficialmente vencedora esta semana y le entregue las credenciales como presidenta electa el 15 de julio.