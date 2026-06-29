Keiko Fujimori es electa presidenta de Perú tras concluir escrutinio

Keiko Fujimori fue declarada ganadora de las elecciones presidenciales de Perú tras concluir el escrutinio oficial de la segunda vuelta electoral. La candidata del partido Fuerza Popular obtuvo el 50.13 % de los votos válidos, frente al 49.86 % alcanzado por el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, según los resultados finales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el 100 % de las actas contabilizadas, la diferencia entre ambos candidatos fue de menos de 50 mil votos, en una elección en la que participaron más de 18 millones de electores y que se convirtió en una de las contiendas más cerradas de la historia reciente del país.

La victoria de Keiko Fujimori representa el regreso del fujimorismo a la Presidencia de Perú, más de dos décadas después de la caída del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y 2000.

A sus 51 años, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, cuando concluirá el mandato del presidente interino José María Balcázar, e iniciará un periodo de gobierno de cinco años en un escenario marcado por la polarización política y los desafíos económicos y de seguridad.

¿Por qué fue una elección tan cerrada?

La segunda vuelta presidencial estuvo caracterizada por un conteo muy competido. Durante varios días, ambos candidatos se alternaron el liderazgo conforme avanzaba el escrutinio, hasta que Fujimori logró una ventaja que se volvió irreversible en la fase final del proceso.

La diferencia definitiva fue inferior a 0.3 puntos porcentuales, reflejo de la profunda división política que atraviesa Perú y del equilibrio entre las dos principales fuerzas que disputaron la Presidencia.

Roberto Sánchez rechaza los resultados

Tras conocerse los resultados finales, Roberto Sánchez, identificado como heredero político del expresidente Pedro Castillo, reiteró que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

El candidato de izquierda sostiene que existieron irregularidades en la votación realizada por peruanos residentes en el extranjero y ha denunciado un presunto fraude electoral, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones.

Las autoridades electorales no han informado de evidencias que alteren el resultado oficial del proceso.

A sus 51 años, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio. AFP

Nuevo gobierno en medio de la crisis política

Keiko Fujimori llegará al poder en un momento de alta inestabilidad institucional. Desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes, una sucesión de gobiernos marcada por destituciones, renuncias, procesos judiciales y conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso.

A este escenario se suma el incremento de la violencia vinculada al crimen organizado, uno de los principales retos que enfrentará la nueva administración junto con la recuperación económica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

El nuevo Gobierno tendrá como principal reto recuperar la estabilidad política en un país que durante los últimos años ha enfrentado una constante crisis institucional. Además de buscar acuerdos con un Congreso fragmentado, la futura administración deberá responder a las demandas ciudadanas en materia de seguridad, crecimiento económico, empleo y lucha contra la corrupción.

La estrecha diferencia en las urnas anticipa un mandato en el que la construcción de consensos será determinante para garantizar la gobernabilidad durante los próximos cinco años.