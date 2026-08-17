Voto femenino, clave en inicio de campaña en Brasil; injerencia de Trump, bajo la sombra

RÍO DE JANEIRO.— El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival derechista Flávio Bolsonaro, iniciaron sus campañas presidenciales con la vista puesta en el electorado que puede decidir unos comicios que se vislumbran ajustados: las mujeres.

Los brasileños acudirán a las urnas el 4 de octubre de nuevo muy polarizados y bajo la sombra del presidente estadunidense Donald Trump, que ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en elecciones en Latinoamérica.

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo, y se enfrenta al hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, preso por golpismo.

El izquierdista inició su campaña con un mitin en la cuna de su carrera política, Sao Bernardo do Campo, donde como sindicalista se dirigió a multitudes durante una huelga general en plena dictadura en los años 70.

Lula señaló que quiere decirle a Trump, aliado de Bolsonaro padre, que “no se meta en los asuntos de Brasil, especialmente en lo que respecta a las elecciones”. “Si se mete, va a perder”, lanzó.

En Sao Bernardo do Campo, se dedicó sobre todo a conquistar el voto de las mujeres. Los hombres deben “aprender desde niños que un hombre no es mejor que una mujer. Tienen que aprender que somos iguales”, dijo.

Las mujeres constituyen 53% de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la victoria de Lula en 2022.

Un sondeo de la encuestadora Quaest mostró el viernes que, en una probable segunda vuelta, Lula obtendría 43% de los votos frente a 40% de Bolsonaro.

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue designado candidato después de que su padre fuera encarcelado por intentar un golpe de Estado contra Lula cuando perdió la reelección en 2022.

Se presenta como una versión “más moderada” de su padre, a la vez que reivindica su legado.

“Sé que me parezco a él. Pero es difícil comparar al hijo de Pelé con Pelé”, dijo Flávio con una camiseta de la selección de Brasil, como vestía a menudo su padre, en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

Unas 9 mil personas acudieron a su llamamiento, según la estimación del Monitor do Debate Político de la Universidad de Sao Paulo, una cifra menor respecto a los multitudinarios actos que solía protagonizar Jair Bolsonaro.