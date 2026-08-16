Irán ofrece 30 mil dólares por soldados estadounidenses “muertos o capturados”

El ejército de Irán anunció este domingo una recompensa de 30 mil dólares por matar o capturar a soldados de Estados Unidos, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal IRNA.

El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, afirmó que el plan fue puesto en marcha después de recibir un “gran número de solicitudes” para participar en el esquema de apoyo financiero.

Según el anuncio, la recompensa sería de 60 mil dólares cuando la acción fuera realizada por una mujer.

Hatami no proporcionó detalles sobre los lugares o las fechas en las que se esperaba que soldados estadounidenses fueran capturados o muertos.

Hasta ahora, no se tiene constancia de un despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán durante el actual conflicto, salvo una misión de rescate realizada en abril para recuperar a un piloto estadounidense que había sido derribado.

El anuncio de la recompensa ocurre en un escenario de tensión militar sostenida entre Irán y Estados Unidos, con intercambios de fuego registrados después de varias fases de enfrentamiento.

Conflicto entre Irán y Estados Unidos

La guerra entre Irán y Estados Unidos comenzó el 28 de febrero, después de que fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaran bombardeos contra objetivos dentro de territorio iraní.

Los enfrentamientos derivaron en un alto el fuego en abril, después de casi 40 días de combates. Posteriormente, en junio, ambas partes alcanzaron un marco para iniciar conversaciones de paz, aunque el proceso terminó por colapsar.

Desde entonces, Irán y Estados Unidos han intercambiado fuego de manera esporádica, con los principales enfrentamientos concentrados en el sur de Irán y en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

El humo que se eleva tras los ataques israelíes dirigidos contra las cimas de la estratégica cresta de Ali al-Taher. AFP

La zona del estrecho de Ormuz representa uno de los principales focos de tensión debido a su importancia estratégica. Los enfrentamientos registrados en sus alrededores mantienen elevada la preocupación por una eventual ampliación del conflicto regional.

El anuncio de la recompensa agrega un nuevo elemento a la confrontación, al convertir la captura o muerte de militares estadounidenses en un objetivo con un incentivo económico explícito.

Por ahora, las autoridades iraníes no han informado de operaciones específicas vinculadas con la recompensa ni han identificado posibles objetivos, mientras continúa la tensión militar entre ambos países.