Keiko Fujimori mantiene ventaja en el balotaje presidencial de Perú; espera resultado “con calma”

La candidata derechista Keiko Fujimori declaró que espera con “calma y prudencia” el resultado final de la elección presidencial de Perú, mientras mantiene una ventaja mínima frente al izquierdista Roberto Sánchez.

Según la ONPE, con el 99,527% de las papeletas contabilizadas, Fujimori obtenía un 50.118% de votos válidos frente al 49.882% de Sánchez. La diferencia equivale a 43,292 votos, una cifra que, de acuerdo con analistas, podría mantenerse durante el recuento oficial de los votos pendientes de la segunda vuelta celebrada el 7 de junio.

En declaraciones a periodistas desde su vivienda en Lima, Fujimori señaló: “La diferencia ha crecido y por supuesto que esto nos genera muy buena expectativa”. Añadió que no espera un resultado inmediato, ya que el jurado electoral aún debe tomar decisiones sobre votos impugnados.

La candidata, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, postula por cuarta vez a la presidencia y podría convertirse en la primera mujer en llegar al poder en Perú mediante elección directa. En tres balotajes previos fue derrotada, incluido el de 2021, cuando perdió frente a Pedro Castillo por apenas 44,200 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones tiene pendiente revisar alrededor de 110,000 votos impugnados, de los cuales cerca del 60% provienen de Lima, región donde Fujimori concentra mayor apoyo. La revisión de estas papeletas será clave para definir el resultado oficial.

Por su parte, Sánchez ha denunciado supuestas irregularidades en el proceso y convocó a sus seguidores a una marcha de protesta en Lima. Su partido, Juntos por el Perú, presentó acciones legales para anular votos de Lima y del exterior, alegando patrones de repetición en sufragios a favor de Fujimori y cambios en las normas que afectaron el traslado de votos desde el extranjero.

Elecciones en Perú altamente polarizadas

Perú ha vivido en las últimas décadas procesos electorales altamente polarizados. Desde la caída del régimen de Alberto Fujimori en el año 2000, las elecciones presidenciales han estado marcadas por disputas cerradas y cuestionamientos sobre transparencia.

En 2006, Alan García ganó con una diferencia ajustada frente a Ollanta Humala. En 2016, Keiko Fujimori perdió frente a Pedro Pablo Kuczynski por apenas 41,000 votos. En 2021, la candidata volvió a quedar en segundo lugar ante Pedro Castillo, en una elección que también estuvo rodeada de denuncias de irregularidades y protestas masivas.

Con información de Reuters.