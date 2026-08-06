“Estoy buscándote”: Adolescente se disfraza de payaso y asesina a adulto mayor en EU | VIDEO

Un adolescente de 15 años fue detenido en el estado de Illinois, Estados Unidos, como principal sospechoso del homicidio de un hombre de 78 años. El menor habría sido captado por cámaras de seguridad con un disfraz de payaso, merodeando una vivienda cercana y lanzando amenazas.

De acuerdo con la Policía Estatal de Illinois, agentes del Departamento de Policía de East St. Louis acudieron alrededor de las 10:00 de la noche del lunes 3 de agosto a un reporte sobre una persona inconsciente en la vía pública, en la zona de North 76th Street y State Street. Al llegar, localizaron el cuerpo de un hombre y rápidamente identificaron a un sospechoso juvenil.

El forense del condado de St. Clair, Calvin Dye Sr., confirmó que la víctima fue identificada como John Wesley Allen Sr., de 78 años, quien murió a consecuencia de múltiples heridas provocadas con un arma blanca. El adulto mayor fue declarado muerto en el lugar poco antes de las 11:30 de la noche.

Video pieza clave en la investigación

La misma noche del crimen, una cámara de seguridad Ring instalada en una vivienda cercana registró a una persona con un disfraz de payaso acercándose al porche de la casa. En las imágenes, el individuo observa directamente la cámara y aparentemente dice: “I’m looking for you” (“Estoy buscándote”).

La Policía Estatal de Illinois confirmó que ese video comenzó a circular ampliamente en redes sociales y señaló que los investigadores trabajan para recopilar todas las grabaciones disponibles como parte de las pruebas del caso.

Lee Palmer, residente de la vivienda donde se captó el video, relató que su madre se encontraba sola cuando el individuo llegó hasta la puerta. Al revisar las imágenes, aseguró que no podía creer que la persona estuviera completamente disfrazada de payaso, lo que califa de aterrador.

El adolescente permanece bajo custodia de las autoridades de Illinois mientras se esclarecen los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible móvil del crimen ni han informado si existe alguna relación entre el detenido y la víctima.