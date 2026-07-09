Keiko Fujimori busca restablecer relaciones diplomáticas entre Perú y México

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dijo que tiene "toda la intención" de retomar las relaciones diplomáticas con México, suspendidas desde noviembre del año pasado.

Perú rompió relaciones tras la decisión del gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, que Perú consideró una injerencia en sus asuntos internos.

Chávez se refugió en la residencia de la embajada mexicana en Lima después de ser condenada por su participación en el intento de disolución del Congreso del expresidente Pedro Castillo en 2022.

Desde noviembre, espera un salvoconducto para poder salir del país.

"De mi lado habrá toda la intención para poder retomar las relaciones entre Perú y México", dijo Fujimori este jueves al retirarse de un evento público en Lima, sin dar más detalles.

Fujimori venció el balotaje en junio y asumirá la presidencia el 28 de julio, sucediendo al mandatario interino José María Balcázar.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el miércoles que todavía no se había comunicado con Fujimori.

"Vamos a esperar", afirmó cuando le preguntaron por Fujimori en su habitual rueda de prensa.

"Ellos (Perú) rompieron la relación. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos manifestamos en el sentido de que el presidente Castillo está preso ilegalmente. Ese punto de vista es nuestro punto de vista", dijo Sheinbaum.

Las relaciones entre ambos países empezaron a deteriorarse tras la caída de Castillo en 2022, cuando el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente peruano.

Castillo fue condenado a más de 11 años y está preso desde hace tres años en una cárcel exclusiva para exmandatarios ubicada dentro de una base policial al este de Lima.