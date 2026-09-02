Jurado de EU se estanca en juicio contra Lindsay Clancy por asesinato de sus tres hijos

Un juez estadunidense envió de vuelta a los jurados para que, en un último intento, alcancen un veredicto en el juicio contra de Lindsay Clancy por triple asesinato, después de que se estancaran por segunda vez, lo que abre la posibilidad de nulidad del caso.

Clancy, de 36 años, no niega haber estrangulado a sus hijos Cora (5), Dawson (3) y Callan (ocho meses), pero afirma que sufría psicosis posparto, lo que la eximiría de responsabilidad penal.

El juicio, que duró cinco semanas, fue televisado e incluyó a más de 80 testigos, y suscitó un debate en Estados Unidos sobre la salud mental materna.

El jurado informó el miércoles al juez William Sullivan que había llegado nuevamente a un punto de estancamiento en el quinto día de deliberaciones.

Para alcanzar un veredicto, los 12 miembros del jurado deben estar de acuerdo.

Si no logran ponerse de acuerdo, el juez declarará nulo el juicio y los fiscales deberán decidir si vuelven a llevar el caso a los tribunales con un nuevo jurado.

Según medios estadunidenses, Sullivan dio a los jurados una instrucción de último recurso para seguir deliberando en un intento de superar el bloqueo y evitar un juicio nulo.

Clancy se declaró no culpable por motivos de demencia y afirma haber escuchado una voz que le ordenaba matar a sus hijos. Sus abogados sostienen que esto fue consecuencia de una psicosis posparto.

Tras los asesinatos en su casa en Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023, se arrojó desde una ventana del segundo piso en un aparente intento de suicidio que la dejó paralizada de la cintura para abajo.

La exenfermera se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarada culpable de asesinato en primer grado.

El jurado también puede declarar a Clancy culpable de asesinato en segundo grado, homicidio o no culpable por falta de responsabilidad penal, un veredicto que implicaría su internamiento en un centro psiquiátrico.

Durante el juicio de Clancy, decenas de mujeres vestidas de rosa acudieron al tribunal de Massachusetts para mostrarle su apoyo.

La psicosis posparto es una urgencia médica que afecta a entre una y dos mujeres por cada mil partos, señaló Sally Wilson, coordinadora nacional de formación de la organización benéfica británica Action on Postpartum Psychosis.