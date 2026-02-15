Ya hay fecha para la primera reunión de la Junta de la Paz de Trump: esta será su agenda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que la Junta de la Paz celebrará su primera reunión oficial esta misma semana; se trata de un encuentro donde se formalizarán compromisos financieros y militares de gran escala para la Franja de Gaza.

A través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que los Estados miembros anunciarán el próximo jueves 19 de febrero un fondo inicial de 5,000 millones de dólares (aproximadamente 4,200 millones de euros).

Este capital estará destinado exclusivamente a la reconstrucción y a los esfuerzos humanitarios en el enclave palestino, marcando lo que Trump define como el banderazo de salida del "organismo internacional más importante de la historia".

La Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), estimó en noviembre que la destrucción de Gaza era tan abrumadora que hacían falta como mínimo 70,000 millones de dólares (unos 58,000 millones de euros) para su restauración en un proceso que va a tardar décadas.

Esta será la agenda de la Junta de la Paz

La agenda del jueves no se limitará a lo financiero. El presidente estadounidense adelantó que la Junta ya ha recabado el compromiso de "miles de efectivos" que formarán parte de una futura Fuerza de Estabilización internacional.

Esta fuerza, autorizada por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo la resolución 2803, trabajará en conjunto con la policía local para garantizar la seguridad en el enclave.

Como parte fundamental del plan de posguerra, Trump envió un aviso directo a las milicias de Hamás, señalando que deberán cumplir con su promesa de una "desmilitarización completa e inmediata". Este punto es el eje sobre el cual gira la viabilidad del proyecto de reconstrucción, que busca transformar a Gaza tras décadas de conflicto.

El encuentro tendrá lugar en el Instituto Donald J. Trump para la Paz, una instalación recientemente rebautizada por el Departamento de Estado en honor al mandatario. Este será el centro de mando para la supervisión del alto el fuego que, aunque entró en vigor oficialmente en octubre pasado, ha enfrentado desafíos constantes.

A pesar de la tregua, la situación en el terreno sigue siendo tensa. Reportes del Ministerio de Salud de Gaza indican que más de 590 palestinos han muerto en incidentes con soldados israelíes desde el inicio del cese al fuego, mientras que Israel ha reportado la baja de cuatro de sus efectivos a manos de milicianos.

Ante esta fragilidad, la reunión del jueves pretende consolidar la presencia internacional para evitar un colapso del acuerdo.

Países y mandatarios que ya aceptaron la invitación

Occidente mantiene una postura de observación cautelosa, aunque Bruselas reconoce la urgencia de acelerar la reconstrucción de Gaza y valora cualquier esfuerzo coordinado para aliviar la crisis humanitaria, altos funcionarios europeos han señalado que cualquier nuevo organismo debe ajustarse plenamente al marco jurídico internacional y no duplicar ni sustituir las competencias de la ONU.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha insistido en que la gobernanza, el alcance y la base legal del proyecto deben ser claros, transparentes y compatibles con la Carta de la ONU, subrayando que la estabilidad duradera en la región solo puede construirse mediante un proceso multilateral legítimo y consensuado.

Pese a ello, la convocatoria ya logró reunir a una coalición diversa de potencias regionales y naciones emergentes, sumando delegaciones de más de 20 países. Estos líderes y naciones ya confirmaron su participación activa o su presencia en la cumbre de Washington:

Israel : Primer ministro Benjamin Netanyahu .

: Primer ministro Benjamin . Argentina : Presidente Javier Milei .

: Presidente Javier . Hungría : Primer ministro Viktor Orbán.

: Primer ministro Viktor Orbán. Turquía : Representada por su canciller Hakan Fidan.

: Representada por su canciller Hakan Fidan. Egipto : Presidente Abdul Fatah el-Sissi.

: Presidente Abdul Fatah el-Sissi. Arabia Saudita : Príncipe heredero Mohamed bin Salmán (vía delegación de alto nivel).

: Príncipe heredero Mohamed bin Salmán (vía delegación de alto nivel). Emiratos Árabes Unidos : Representados por la ministra Reem Al-Hashimy.

: Representados por la ministra Reem Al-Hashimy. Catar : Primer ministro Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani.

: Primer ministro Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Indonesia : Presidente Prabowo Subianto.

: Presidente Prabowo Subianto. Marruecos : Rey Mohamed VI (representado por su cancillería).

: Rey Mohamed VI (representado por su cancillería). Kazajistán : Presidente Kassym-Jomart Tokayev.

: Presidente Kassym-Jomart Tokayev. Paraguay: Presidente Santiago Peña.

Además de estos jefes de Estado, el organismo contará con figuras clave en su estructura directiva, como el exprimer ministro británico Tony Blair y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quienes participarán en la sesión inaugural para dar forma a la gobernanza de este nuevo ente global.

