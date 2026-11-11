Juez rechaza petición de la BBC para frenar demanda millonaria de Trump

Un juez federal de Estados Unidos rechazó el martes la petición de la BBC para desestimar la demanda por difamación presentada por el presidente Donald Trump contra el medio británico, por lo que el proceso continuará.

Trump acusa a la emisora de editar de manera engañosa un documental para dar la impresión de que incitó a sus simpatizantes a ejercer violencia cuando los llamó a marchar hacia el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

El mandatario reclama al menos 5 mil millones de dólares por presunta difamación y otros 5 mil millones por una segunda acusación, relacionada con una ley de protección al consumidor de Florida.

El juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó el recurso de la BBC para desestimar la demanda por difamación, aunque sí desechó la acusación sustentada en la legislación de protección al consumidor de Florida.

"Si el presidente Trump puede probar estas acusaciones y demostrar que sufrió daños en la fase de juicio sumario o en el juicio es algo que se determinará más adelante", escribió Kuntz en una resolución de 40 páginas.

La edición del documental que desató la disputa

El documental de la BBC unió dos fragmentos distintos del discurso pronunciado por Trump el 6 de enero de 2021, con lo que generó la impresión de que había llamado explícitamente a sus simpatizantes a atacar el Capitolio.

Aunque la BBC ofreció disculpas por lo ocurrido, un episodio que provocó la renuncia de varios de sus altos cargos, la emisora niega haber ocasionado algún daño al presidente estadounidense.

Dada la diferencia de tiempo entre las dos declaraciones, esa distancia por sí sola conduce a una inferencia plausible de que la BBC sabía o debería haber sabido que el segmento que estaban creando no sería y no podría ser una declaración veraz", señaló Kuntz en su resolución.

"Esto no fue recortar ligeramente, sino crear algo distinto de lo que se dijo en el discurso", agregó el juez.

Tras conocerse el fallo, Trump celebró rápidamente la decisión y la calificó como "una gran victoria" en una publicación en Truth Social.

¡Seguiremos luchando contra todos aquellos que intenten engañar al pueblo estadounidense y derrotándolos!", escribió el mandatario.

En un comunicado enviado el miércoles a la AFP, un portavoz de la BBC dijo que el grupo está "sorprendido" por la decisión judicial, aunque respeta la autoridad del juez. No obstante, aseguró que la emisora sigue confiando en su posición.

Trump deberá declarar bajo juramento en diciembre

En octubre, Trump recibió otro revés judicial cuando una jueza estableció el 11 de diciembre como fecha límite para que declare bajo juramento, luego de que la BBC acusara al mandatario de eludir sus intentos por obtener su testimonio.

En caso de que Trump no comparezca antes de ese plazo, podría enfrentar sanciones, entre ellas el posible sobreseimiento de su demanda, de acuerdo con lo señalado por el tribunal.

Con información de AFP.

*mcam