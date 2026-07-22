Juez fija fecha del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores; defensa busca inmunidad soberana

El juez federal Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan, anunció que el juicio contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comenzará el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan acusaciones por delitos de tráfico de drogas, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína, cargos que podrían derivar en una pena de cadena perpetua.

Maduro, vestido con uniforme carcelario beige, fue conducido por agentes federales estadounidenses a la sala del tribunal para escuchar la decisión.

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 en Caracas durante una redada nocturna ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump. Posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde se les imputó haber utilizado sus cargos para facilitar el tráfico de cocaína. Ambos se declararon inocentes.

¿Qué sigue para Nicolás Maduro y Cilia Flores?

El juez Hellerstein fijó además una reunión para el 17 de noviembre de 2026, en la que se debatirán las primeras mociones legales de la defensa, entre ellas la solicitud de desestimación del caso bajo el argumento de que Maduro debería gozar de inmunidad judicial en su calidad de jefe de un Estado soberano.

En un escrito presentado el martes por la noche, fiscales y defensores acordaron que Maduro podría presentar una segunda ronda de mociones antes del 11 de enero de 2027, una vez que la fiscalía entregue cualquier prueba clasificada para revisión de la defensa.

Juez de Estados Unidos fija fecha de juicio contra Nicolás Maduro para junio de 2027. Especial

Maduro gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en 2026. Durante su mandato mantuvo una relación antagónica con Washington, acusando a Estados Unidos de buscar su derrocamiento para controlar las reservas petroleras del país miembro de la OPEP. Tras su detención, Venezuela quedó bajo el mando de su exvicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha establecido una nueva relación con el gobierno de Trump.

Estados Unidos lo califica como un dictador corrupto, responsable del colapso económico venezolano y de manipular las elecciones de 2018 y 2024. Desde 2019, Washington dejó de reconocerlo como presidente legítimo.