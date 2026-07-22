Trump amenaza con bombardear infraestructura civil si Irán no detiene ataques contra buques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus amenazas contra las infraestructuras de Irán, asegurando que bombardeará un puente o una central eléctrica cada vez que la República Islámica agreda a un barco en el estrecho de Ormuz.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió:

“Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA, incluidas aquellas situadas junto o dentro de la capital Teherán”

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado tras el colapso del alto el fuego provisional firmado el mes pasado. La lucha por el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, ha elevado el riesgo de que se reanuden las hostilidades a gran escala.

El estrecho de Ormuz es un punto clave para el comercio mundial de petróleo y gas. Cualquier ataque en la zona podría tener repercusiones económicas globales, además de agravar la crisis diplomática entre Washington y Teherán.

Costos de la guerra

La guerra contra Irán ha generado un creciente malestar en Estados Unidos. Según datos oficiales, el conflicto ha costado ya 37,500 millones de dólares a los contribuyentes, ha provocado la muerte de 18 militares estadounidenses y ha dejado más de 450 heridos.

El Pentágono informó que desde el 7 de julio 100 militares resultaron heridos, aunque el 96% ya se reincorporó al servicio. Además, la ofensiva ha causado la muerte de miles de iraníes y ha disparado los precios mundiales del petróleo, lo que repercute directamente en el costo de vida de los estadounidenses.

Donald Trump participará este miércoles en una ceremonia solemne de “traslado digno” en la base aérea de Dover, Delaware, para recibir los cuerpos de cuatro militares estadounidenses fallecidos en los recientes ataques iraníes en Oriente Medio.

Los restos regresarán a suelo estadounidense en ataúdes cubiertos con la bandera nacional. Estas ceremonias se realizan en Dover, sede del mayor tanatorio militar del país, y suelen contar con la presencia de presidentes, vicepresidentes y altos dignatarios.