Un leopardo salvaje irrumpió en una zona comercial y atacó a varias personas en Todaraisingh, al norte de la India. El felino, un macho de aproximadamente cinco años, ingresó a una licorería y se abalanzó contra Sanjay Gurjar, un empleado de 25 años que se encontraba en el área de almacenamiento.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el animal se aferró a los hombros del joven con sus garras mientras ambos forcejeaban. En medio de los gritos de quienes presenciaban el ataque, Gurjar logró liberarse y escapar, bajando la cortina metálica del negocio y dejando al leopardo atrapado en el interior.

“De alguna manera logré apartarlo y corrí hacia la salida. Mientras escapaba bajé la persiana y después perdí el conocimiento”, relató Gurjar a medios locales. Ya sin personas dentro, el leopardo recorrió el establecimiento, derribando botellas mientras buscaba una salida.

Las grabaciones también muestran al felino abalanzándose sobre otro hombre, identificado como Fateh Lal Koli, de 40 años, instantes antes de ingresar a la tienda.

Más ataques y operativo de captura

De acuerdo con reportes locales, el animal también atacó a un voluntario del departamento forestal mientras deambulaba por la ciudad. Ante la emergencia, especialistas en vida silvestre iniciaron un operativo de búsqueda que se prolongó varias horas. Finalmente, alrededor de las 14:00 horas, lograron sedar al leopardo, poniendo fin a la situación de riesgo.

En varias regiones de la India, los encuentros entre humanos y leopardos se han vuelto más frecuentes debido a la expansión urbana hacia hábitats naturales.