Empleada amenaza pasajero de avión con llamar a ICE por verse “latino” | VIDEO

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una empleada de United Airlines amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a un pasajero hispano durante un conflicto en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. El hecho ocurrió el 14 de julio, cuando la familia de Julio Varela, residente de San Ramón, intentaba corregir un error en el boleto de su hija.

Según el relato de Varela, el apellido de la menor había sido colocado como segundo nombre en la reserva, lo que impedía completar el embarque hacia Montreal, Canadá. Tras horas de espera en el mostrador, la situación derivó en un enfrentamiento verbal.

En la grabación, la empleada le dice: “Tal vez deberíamos llamar al ICE. No te comportas como un ciudadano, lárgate”. El pasajero denunció que esas expresiones fueron especialmente preocupantes, ya que es ciudadano estadounidense y consideró que la referencia a las autoridades migratorias carecía de fundamento.

Además del intercambio de palabras, Varela afirmó que la trabajadora golpeó su mano y el teléfono con el que estaba grabando, lo que calificó como una agresión física. El video fue publicado posteriormente en Reddit, donde se viralizó y generó debate sobre el trato a pasajeros hispanos en aeropuertos.

“Es grave amenazar a la gente con el ICE después de lo que ha sucedido con ellos. No les importa si eres ciudadano ni si eres hispano, blanco, padre o veterano. Te dispararán, así que no es ninguna broma”, declaró Varela, de 54 años, en entrevista con Los Ángeles Times.

El pasajero aseguró que decidió difundir el caso para que otros inmigrantes o minorías sepan que deben alzar la voz si enfrentan situaciones similares.

Investigación de United Airlines

Tras la difusión del video, United Airlines confirmó que abrió una investigación interna para revisar lo ocurrido. La compañía señaló que estaba analizando el caso, aunque no dio detalles sobre posibles medidas disciplinarias.

El sindicato Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM), que representa a la empleada involucrada, manifestó que los comentarios atribuidos a la trabajadora no reflejan los principios de la organización.

El hecho ocurre en un momento en que los agentes de ICE han sido señalados de asesinar a migrantes durante operativos en varios estados del país.