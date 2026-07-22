Activistas protestan por la liberación de Nicolás Maduro y su esposa durante su audiencia en NY

La audiencia judicial de Nicolás Maduro en Manhattan ha generado un ambiente de tensión en las calles. Desde temprano, manifestantes simpatizantes del depuesto presidente venezolano se congregaron alrededor de los juzgados para exigir su liberación.

Portando pancartas y banderas, denunciaron que Maduro fue “secuestrado” durante la operación militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 3 de enero en Caracas.

Los seguidores de Maduro lo consideran un “prisionero de guerra”, tal como él mismo se autodenominó en su primera comparecencia, y aseguran que su captura responde a un plan de Washington para controlar las reservas petroleras de Venezuela.

En contraste, también se reunieron grupos opositores venezolanos y activistas internacionales que exigieron la pena máxima contra el exmandatario. Para ellos, Maduro es responsable de corrupción, represión y del colapso económico que obligó a millones de venezolanos a emigrar.

Las consignas de los manifestantes se centraron en pedir justicia por las víctimas de la crisis humanitaria y en respaldar el proceso judicial que lo acusa de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína, delitos que podrían derivar en cadena perpetua.

La audiencia en Manhattan

Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegaron el miércoles al tribunal federal de Manhattan para una vista sobre el calendario del caso. El juez Alvin Hellerstein deberá decidir si acepta la propuesta de fiscales y defensores de iniciar el juicio en junio de 2027.

En el escrito judicial presentado el martes, ambas partes también sugirieron que la primera ronda de mociones legales se presente el 2 de septiembre, incluyendo una solicitud de desestimación basada en la supuesta inmunidad soberana de Maduro como jefe de Estado.

Maduro gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en enero de 2026. Estados Unidos lo acusa de manipular las elecciones de 2018 y 2024, y dejó de reconocerlo como presidente legítimo en 2019. Tras su detención, el país quedó bajo el mando de su exvicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha establecido una nueva relación con la administración Trump.