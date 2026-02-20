¿Jeffrey Epstein era un agente de Israel? Esto se sabe

¿Jeffrey Epstein era un agente de Israel? Esta teoría ha circulado durante años en redes sociales y algunos espacios mediáticos. Sin embargo, hasta febrero de 2026 no existe evidencia oficial que confirme que el financiero, acusado de tráfico sexual de menores, trabajara para algún servicio de inteligencia extranjero.

Esto es lo que se sabe con base en documentos judiciales, investigaciones oficiales y reportes de prensa verificados.

¿Por qué se piensa que Epstein pudo tener vínculos con Israel?

La hipótesis de que Epstein trabajaba para el servicio de inteligencia israelí suele basarse en especulaciones sobre su red de contactos de alto nivel y en su estrecha relación con figuras poderosas en Estados Unidos y Europa.

Uno de los elementos que más se menciona es su vínculo con Ghislaine Maxwell, hija del fallecido magnate de medios Robert Maxwell. Tras la muerte de Robert Maxwell en 1991, diversos medios internacionales reportaron que había tenido contactos con el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, aunque esos señalamientos nunca derivaron en una acusación formal concluyente en tribunales.

A partir de ahí, algunas teorías sugieren que Epstein habría usado su red de contactos con políticos, empresarios y académicos para obtener información comprometedora como parte de una operación de inteligencia. También se señala que logró acuerdos judiciales inusualmente favorables en el pasado, como el polémico acuerdo de 2008 en Florida, lo que alimentó sospechas sobre supuestas protecciones políticas o internacionales.

Sin embargo, estas interpretaciones se apoyan principalmente en conjeturas, testimonios indirectos y análisis especulativos. Ninguna investigación oficial en Estados Unidos ha concluido que el financiero actuara como agente de un gobierno extranjero.

¿Qué dice la evidencia oficial hasta ahora?

Las investigaciones formales realizadas por el Federal Bureau of Investigation y el Department of Justice se centraron en los delitos de tráfico sexual y conspiración para la explotación de menores. Los cargos federales presentados en 2019 no incluyeron ninguna acusación relacionada con espionaje o vínculos con servicios de inteligencia extranjeros.

Tras su arresto en julio de 2019 y su muerte en una cárcel de Nueva York en agosto de ese mismo año —determinada oficialmente como suicidio por la oficina del médico forense— múltiples investigaciones internas revisaron posibles fallas de seguridad, pero no encontraron evidencia pública que indicara una operación de inteligencia internacional detrás de sus actividades.

El juicio de Maxwell, concluido en 2021 con una condena por tráfico sexual de menores, tampoco reveló pruebas documentales que vincularan el caso con agencias extranjeras. Los expedientes judiciales, testimonios de víctimas y pruebas presentadas se enfocaron en la red de abuso sexual y reclutamiento de menores, no en espionaje.

Además, investigaciones periodísticas de medios como The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC han examinado extensamente las teorías sobre supuestos vínculos con inteligencia extranjera. Hasta la fecha, ninguna ha presentado evidencia verificable que confirme que Epstein trabajara como agente para Israel o para cualquier otro país.

Aunque la teoría persiste en ciertos círculos y redes sociales, no existe respaldo documental ni confirmación oficial que sostenga que Jeffrey Epstein fuera un agente israelí. Lo que sí está ampliamente documentado y probado en tribunales es su papel en una red de explotación sexual de menores y la responsabilidad penal de sus colaboradores.