Trump arremete contra críticos del pacto con Irán: “Son tontos y envidiosos”

El presidente de EU Donald Trump no se guardó nada y hoy arremetió contra los detractores del pacto que alcanzó con Irán para poner fin a la guerra. Apenas unas horas después de que se confirmara un acuerdo destinado a terminar el conflicto en Oriente Medio, que estalló el pasado 28 de febrero de 2026, el presidente estadounidense lanzó una dura ofensiva contra quienes consideran que Washington cedió demasiado ante la república islámica.

A través de su cuenta de la red social Truth Social, Trump respondió a las críticas con un mensaje en el que defendió los términos del acuerdo con Irán y presumió los efectos positivos que, según él, ya se reflejan en los mercados financieros.

Estos tontos, que creen que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la Bolsa acaba de alcanzar un RÉCORD HISTÓRICO y los precios del petróleo están cayendo en picada, son unos envidiosos, malas personas o simplemente estúpidos. ¡¡¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!!!”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Donald Trump, presidente de EU y el mandatario de Irán, Masoud Pezeshkian sostienen el acuerdo de paz que firmaron para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Foto: AFP.

La publicación representa la respuesta más contundente de Donald Trump desde que comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el contenido del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán. Diversos sectores políticos y analistas han expresado dudas sobre las concesiones otorgadas a Irán, mientras que el presidente sostiene que el pacto beneficia a Estados Unidos y contribuye a estabilizar una de las regiones más conflictivas del planeta.

La declaración también confirma la estrategia política que ha caracterizado al mandatario durante años: confrontar directamente a sus detractores y presentar las críticas como ataques injustificados contra sus decisiones.

Trump destaca los beneficios de acuerdo de paz con Irán

La molestia del presidente estadounidense surge en medio del intenso debate sobre los alcances del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, anunciado tras meses de enfrentamientos que provocaron miles de muertos y elevaron la tensión en toda la región.

En su mensaje, Trump vinculó la conveniencia del pacto con dos indicadores económicos que considera prueba de su éxito: el comportamiento de los mercados bursátiles y la caída de los precios internacionales del petróleo.

Para el mandatario, ambos factores reflejan la confianza de los inversionistas en el acuerdo con Irán. Sin embargo, las críticas no han desaparecido.

Los cuestionamientos se centran principalmente en las medidas que Estados Unidos aceptó implementar como parte del proceso de desescalada. Entre ellas destacan la suspensión de diversas restricciones económicas contra Irán y el inicio de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo durante los próximos 60 días.

Los críticos consideran que estas concesiones podrían fortalecer económicamente a la república islámica sin garantizar plenamente el abandono de cualquier ambición relacionada con el desarrollo de capacidades nucleares. Trump, por el contrario, sostiene que el acuerdo incorpora mecanismos suficientes para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán.

El mandatario también ha insistido en que la alternativa habría sido prolongar la guerra entre Estados Unidos e Irán, un escenario que habría incrementado los riesgos para la estabilidad regional y para la economía mundial.

Por ello, el presidente ha cerrado filas en defensa del pacto y ha optado por responder con dureza a quienes cuestionan su estrategia diplomática.

Foto: Generada con IA.

¿Qué contempla el acuerdo para poner fin a la guerra entre EU e Irán?

Aunque inicialmente se había previsto una ceremonia formal para este viernes en Suiza, ambas partes confirmaron que el documento ya fue suscrito.

De acuerdo con la información difundida por funcionarios de ambos gobiernos, Donald Trump firmó personalmente una copia del acuerdo durante una cena con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles, una vez concluida la cumbre del G7.

Por su parte, Irán indicó que ya había firmado electrónicamente el memorándum, por lo que incluso se puso en duda la necesidad de una ceremonia adicional para oficializar el entendimiento.

El acuerdo establece un cese de hostilidades y abre una etapa de negociaciones destinada a construir un pacto permanente entre ambas naciones. Como parte de este proceso, Washington aceptó flexibilizar diversas medidas económicas impuestas a Teherán, incluidas algunas relacionadas con la exportación de petróleo y el acceso a recursos previamente bloqueados.

A cambio, Irán reafirmó que no desarrollará armas nucleares y aceptó someter su uranio enriquecido a un proceso de dilución bajo supervisión internacional. Además, asumió compromisos relacionados con la seguridad de la navegación comercial en el estratégico estrecho de Ormuz.

El memorándum también contempla mecanismos de supervisión para verificar que ambas partes cumplan con sus obligaciones. Asimismo, prevé que Estados Unidos impulse junto con socios regionales un programa de apoyo económico para la reconstrucción y el desarrollo de Irán si las negociaciones concluyen exitosamente.

La comunidad internacional ha seguido de cerca el proceso. Los países que integran el G-7 expresaron su respaldo al entendimiento, mientras que China consideró fundamental que todas las partes respeten los compromisos adquiridos y eviten acciones que puedan poner en riesgo el proceso diplomático.

Sin embargo, diversos especialistas advierten que aún existen importantes obstáculos para alcanzar un acuerdo definitivo. Sectores conservadores dentro del régimen iraní mantienen dudas sobre la disposición de Washington para cumplir sus compromisos, mientras que Israel considera insuficientes algunos de los términos pactados.

Analistas también señalan que la situación en la frontera libanesa continúa siendo un factor de riesgo para la estabilidad regional. Cualquier repunte de la violencia podría afectar el delicado equilibrio alcanzado y poner en peligro las negociaciones previstas para las próximas semanas.

En este contexto, Donald Trump ha optado por defender con firmeza el acuerdo con Irán y descalificar a quienes lo cuestionan. Su mensaje en Truth Social deja claro que no está dispuesto a aceptar las críticas de quienes consideran que Estados Unidos cedió demasiado ante la república islámica.

Mientras avanzan las negociaciones para convertir el memorándum en un pacto permanente, la controversia política sigue creciendo. Y, fiel a su estilo, Donald Trump decidió enfrentarla con una ofensiva verbal que ya genera repercusiones tanto dentro de Estados Unidos como en el escenario internacional.

*mcam