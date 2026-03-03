Embajada de EU en Kuwait cierra debido a las "tensiones regionales"

La embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció que cerrará indefinidamente este martes y “hasta nuevo aviso” a causa de “las tensiones regionales”. Esto luego de que se reportara humo saliendo del edificio consular tras ataques iraníes contra el país.

Debido a las tensiones regionales actuales, la embajada de Estados Unidos en Kuwait permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares ordinarias y de emergencia", dijo la misión diplomática en un comunicado en la red social X.

La guerra en Oriente Medio desencadenada por los ataques de Israel y Estados Unidos en Irán no da señales de tregua este martes, con un ataque de drones a la embajada estadounidense en Arabia Saudita e intensos bombardeos israelíes en Teherán y Líbano.

Desde el sábado, Irán ha lanzado una contraofensiva dirigida contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel.

Se avecinan "numerosos días" de guerra, advirtió Israel. Trump, en cambio, apuesta por "cuatro a cinco semanas", pero asegura que Estados Unidos puede "ir mucho más allá" si es necesario.

El presidente estadunidense señaló igualmente que no vacilaría en mandar tropas sobre el terreno "de ser necesario". Seis militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra.

Derribo de aviones de EU en Kuwait

El ataque contra Irán ha sumido al golfo Pérsico en una guerra, ha provocado caos al transporte aéreo mundial y ha paralizado el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del comercio mundial de petróleo, lo que ha provocado una subida de los precios del crudo.

En un ejemplo de los riesgos, Kuwait derribó por error tres cazas F-15 estadunidenses durante un ataque iraní. Los seis tripulantes se eyectaron y fueron rescatados sanos y salvos.

Un video, cuya ubicación fue verificada por Reuters, mostró a uno de los aviones cayendo en espiral, con un motor en llamas, hasta que se estrelló contra el suelo y explotó en una bola de fuego.

*Con información de AFP.

*mcam