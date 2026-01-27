Israel recupera restos del último rehén de Hamás retenido en Gaza

Israel recuperó el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén retenido en Gaza, cumpliendo así una condición clave de la fase inicial del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar la guerra en el enclave palestino.

Este anuncio pone fin a un largo proceso para localizar y repatriar al último de los 251 rehenes secuestrados por los milicianos del movimiento islamista palestino Hamás durante el ataque en territorio israelí en 2023, que desató la guerra en Gaza.

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, que estaba de baja médica el día en que Hamás lanzó el ataque. Decidió salir de su casa, tomó su arma personal, resultó herido y murió en combates con los milicianos islamistas en el kibutz de Alumim. Tenía 24 años.

La familia de Gvili había expresado una fuerte oposición a lanzar la segunda fase del plan de paz para Gaza antes de recibir los restos.

En una ceremonia realizada en una base militar cerca de Gaza, la madre de Ran, Talik, afirmó que su retorno “cierra el círculo”.

Por fin vuelve a casa, no lo podemos creer”, declaró a la cadena pública israelí KAN. “Lo encontraron intacto, vestido con su uniforme”.

El Foro de Familias de Rehenes celebró el regreso del “último rehén (...) el primero en partir, el último en regresar”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destacó que el retorno de todas las personas que fueron tomadas como rehenes durante los ataques es un “logro tremendo para las Fuerzas de Defensa de Israel, para el Estado de Israel y también para los ciudadanos de Israel”.

A su vez, Hazem Qasem, portavoz del Hamás, afirmó que el regreso a Israel de los restos de Gvili, confirma “el compromiso” del movimiento con todos los requisitos del acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza.

El grupo islamista palestino emplaza así a los países garantes del acuerdo a asegurarse de que se aplica íntegramente “ahora que ya no hay más pretextos”.

Hamás e Israel acordaron en octubre el cese total de los combates, así como la devolución de todos los rehenes vivos y fallecidos a cambio de la liberación de algunos palestinos detenidos por Israel.

Tras el anuncio de la repatriación de Gvili, un hospital de Gaza afirmó que recibió a nueve palestinos excarcelados por Israel.

Antes de la noticia de la repatriación de Gvili, Israel anunció la “reapertura limitada” del paso fronterizo de Rafah, que comunica el sur de Gaza con Egipto y que también era parte de los puntos del acuerdo.

Antes de que se encontrara el cadáver de Gvili, el gobierno de Trump anunció que el acuerdo pasaría a su siguiente fase.

La segunda fase contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, y el despliegue de una fuerza internacional.

LULA PIDE A PALESTINA EN LA JUNTA DE TRUMP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó telefónicamente con su homólogo Donald Trump sobre la Junta de Paz presentada por el estadunidense y ambos acordaron además un encuentro en Washington, informó la presidencia brasileña.

Durante una llamada de 50 minutos, Lula propuso a Trump que la Junta “se limite a la cuestión de Gaza y prevea un asiento para Palestina”, informó el presidente brasileño en X.

Lula había acusado el viernes a Trump de querer ser “dueño” de una “nueva ONU” con la iniciativa lanzada en Davos por Trump con la pretensión de resolver los conflictos globales.

El presidente estadunidense invitó a dirigentes de numerosos países a integrar la junta, entre ellos a Lula, que hasta el momento no respondió.

Durante la conversación telefónica, el líder izquierdista le reiteró al magnate republicano la importancia de una “reforma completa” de Naciones Unidas que incluya la ampliación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

