Israel libera a tres de los colonos detenidos por golpear a una periodista y a diplomáticos europeos

La Policía de Israel anunció este lunes la liberación de tres de los diez colonos detenidos por su presunto papel en los ataques de los últimos días en Cisjordania, que dejaron numerosos heridos, entre ellos la periodista Heidi Levine, de The Washington Post, y varios diplomáticos europeos.

Los tres quedaron en libertad “con condiciones restrictivas”, según un comunicado de la Policía. Un cuarto sospechoso seguirá detenido hasta este martes, “como paso previo a la presentación de un auto de acusación”.

Los otros seis continuarán bajo custodia al menos hasta el miércoles: cuatro por presunta agresión a una periodista y dos por presunta agresión a diplomáticos.

Dos ataques de colonos de Israel en tres días

El primer incidente ocurrió el viernes, durante la recogida de la aceituna en Abú Falá, donde varios palestinos y Levine resultaron heridos. Según la agencia JTA, la fotoperiodista sufrió una costilla rota, cuatro vértebras fracturadas y una cirugía en un dedo.

El sábado, colonos enmascarados agredieron a diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia cuando viajaban en convoy cerca de Taibé, al este de Ramala. Un alcalde francés, Bernard Baudoux, fue golpeado, de acuerdo con JTA.

Las detenciones fueron una operación conjunta de la Guardia Fronteriza, el Shin Bet y el ejército.

El comisario de la Policía, Danny Levy, habló horas antes, tras las críticas por la inacción de las autoridades ante los ataques de colonos.

“La ley en Judea y Samaria —nombre bíblico que Israel da a Cisjordania— se aplica a todos, independientemente de su identidad o afiliación”, afirmó Levy.

Impunidad para colonos israelíes... la norma

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu condenó la violencia en términos generales, pero sostuvo que las circunstancias del ataque a Levine seguían sin estar claras. También advirtió contra el uso de incidentes disputados para “demonizar” a los colonos.

El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó la “violencia impactante” y dijo que los responsables no representan los valores del Estado.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que el ejército no debería encargarse de hacer cumplir la ley a civiles y que prepara un plan para trasladar esa tarea a la Policía.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, reconoció en CNN que el país aún no ha exigido cuentas de forma adecuada a los vigilantes judíos, según JTA.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, controla la Policía y, según JTA, no ha hecho de frenar la violencia de los colonos una prioridad.

El embajador estadounidense, Mike Huckabee, calificó el ataque a Levine de “acto de terror despreciable cometido por cobardes enmascarados” y exigió una investigación y un enjuiciamiento completos.

La organización israelí Yesh Din registró unos 538 presuntos incidentes de violencia de colonos y soldados entre el 27 de septiembre y el 16 de octubre, en 181 comunidades palestinas.

Yesh Din también calculó, según PBS, que 97 por ciento de unas mil 700 investigaciones policiales por violencia israelí contra palestinos en dos décadas no terminaron en condena.

La violencia de colonos aumentó tras el 7 de octubre de 2023.